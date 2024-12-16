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الملك يرعى احتفال البحرين بأعيادها الوطنية

12/16/2024 8:02:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جلالته: في العيد الوطني المجيد نستمد العزم المشترك لتلبية احتياجات الحاضر وتطلعات المستقبل لأجيال البحرين الصاعدة



تفضل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬فشمل‭ ‬برعايته‭ ‬الكريمة‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصخير‭ ‬أمس،‭ ‬بحضور‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي،‭ ‬الأمير‭ ‬إدوارد،‭ ‬دوق‭ ‬إدنبرة،‭ ‬الاحتفال‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية،‭ ‬وعيد‭ ‬الجلوس‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وما‭ ‬يصاحبها‭ ‬من‭ ‬مناسبات‭ ‬وطنية‭.‬

ولدى‭ ‬وصول‭ ‬موكب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬إلى‭ ‬قصر‭ ‬الصخير،‭ ‬أطلقت‭ ‬المدفعية‭ ‬إحدى‭ ‬وعشرين‭ ‬طلقة‭ ‬تحية‭ ‬لمقدم‭ ‬جلالته‭.‬

وبعد‭ ‬عزف‭ ‬السلام‭ ‬الملكي،‭ ‬وتلاوة‭ ‬عطرة‭ ‬من‭ ‬آيات‭ ‬الذكر‭ ‬الحكيم،‭ ‬تفضل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بإلقاء‭ ‬كلمة‭ ‬سامية،‭ ‬فيما‭ ‬يلي‭ ‬نصها‭:‬



‬بسم‭ ‬الله‭ ‬الرحمن‭ ‬الرحيم

الحمد‭ ‬لله،‭ ‬والصلاة‭ ‬والسلام‭ ‬على‭ ‬رسول‭ ‬الله‭ ‬سيدنا‭ ‬محمد‭ ‬وعلى‭ ‬آله‭ ‬وصحبه‭ ‬أجمعين،

ضيفنا‭ ‬العزيز،‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬دوق‭ ‬أدنبرة،

أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬والمعالي‭ ‬والسعادة،

الحضور‭ ‬الكريم،

السلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته،

يطيب‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬البدء‭ ‬أن‭ ‬نتوجه‭ ‬إليكم‭ ‬ولشعب‭ ‬البحرين‭ ‬العزيز‭ ‬بخالص‭ ‬التهنئة‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد،‭ ‬الذي‭ ‬نستمد‭ ‬من‭ ‬مناسبته‭ ‬الغالية‭ ‬على‭ ‬قلوبنا،‭ ‬العزم‭ ‬المشترك‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الحاضر‭ ‬وتطلعات‭ ‬المستقبل‭ ‬لأجيال‭ ‬البحرين‭ ‬الصاعدة،‭ ‬متمسكين‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬بثوابتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬الراسخة‭ ‬التي‭ ‬تتجدد‭ ‬معانيها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬ولا‭ ‬يتغير‭ ‬جوهرها‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬الأعوام‭.‬


‬ونحرص،‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬المقام،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬نقف‭ ‬وقفة‭ ‬وفاء‭ ‬وإجلال‭ ‬لذكرى‭ ‬الراحل‭ ‬الكبير،‭ ‬الوالد‭ ‬العزيز،‭ ‬صاحب‭ ‬العظمة‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬طيب‭ ‬الله‭ ‬ثراه،‭ ‬فهو‭ ‬مؤسس‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬وراعيه‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬مسيرة‭ ‬الوطن‭ ‬المعاصرة‭. ‬وسنبقى‭ ‬أمناء‭ ‬لذكراه،‭ ‬كما‭ ‬بقينا‭ ‬سائرين‭ ‬على‭ ‬نهجه‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬وفي‭ ‬خدمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬وتعايشها‭ ‬الحضاري،‭ ‬حتى‭ ‬يومنا‭ ‬الحاضر،‭ ‬وسنستمر‭ ‬بالالتزام‭ ‬بذلك‭ ‬النهج‭ ‬المبارك،‭ ‬وبذات‭ ‬الحماس‭ ‬والإخلاص،‭ ‬بعون‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭.‬


‬وعلى‭ ‬خطى‭ ‬الإرث‭ ‬العريق‭ ‬لرواد‭ ‬البحرين‭ ‬الأوائل،‭ ‬رجال‭ ‬ونساء‭ ‬البحرين،‭ ‬بعزيمتهم‭ ‬الصادقة‭ ‬وروحهم‭ ‬المثابرة،‭ ‬يواصلون‭ ‬تقديم‭ ‬أجمل‭ ‬صور‭ ‬العطاء‭ ‬الوطني‭. ‬وها‭ ‬نحن‭ ‬اليوم‭ ‬نحييّ‭ ‬معكم،‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬نماذجها‭ ‬المشرقة‭ ‬لتكريم‭ ‬جهودها‭ ‬الحثيثة‭ ‬والمتميزة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن،‭ ‬وسيظل‭ ‬كل‭ ‬إسهام‭ ‬وطني‭ ‬مخلص‭ ‬مصدراً‭ ‬لفخرنا‭ ‬واستبشارنا‭ ‬بغد‭ ‬بلادنا‭ ‬الأجمل‭.‬


‬ولعيدنا‭ ‬الوطني‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬طابعه‭ ‬الخاص،‭ ‬إذ‭ ‬يشاركنا‭ ‬أفراحه‭ ‬صديقنا‭ ‬العزيز،‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي،‭ ‬الأمير‭ ‬إدوارد،‭ ‬دوق‭ ‬إدنبرة،‭ ‬الذي‭ ‬ترحب‭ ‬به‭ ‬البحرين‭ ‬أجمل‭ ‬ترحيب،‭ ‬وتعتبر‭ ‬زيارته‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأوقات‭ ‬القيّمة‭ ‬دليلاً‭ ‬إضافياً‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬الصداقة‭ ‬وقوة‭ ‬الشراكة‭ ‬التي‭ ‬تربطنا‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬العريقة‭ ‬بجذورها‭ ‬التاريخية،‭ ‬والرحبة‭ ‬بآفاقها‭ ‬المستقبلية‭ ‬نحو‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقارب‭ ‬والتعاون‭ ‬المثمر‭ ‬بين‭ ‬بلدينا،‭ ‬فأهلاً‭ ‬وسهلاً‭ ‬بضيفنا‭ ‬العزيز،‭ ‬ممثلاً‭ ‬عن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث،‭ ‬والذي‭ ‬تأتي‭ ‬زيارته‭ ‬للبلاد،‭ ‬ليشاركنا‭ ‬احتفالات‭ ‬البحرين‭ ‬بذكرى‭ ‬مرور‭ ‬25‭ ‬عامًا‭ ‬على‭ ‬تولينا‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭.‬


‬وفي‭ ‬الختام،‭ ‬نسأل‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬البحرين‭ ‬الغالية،‭ ‬ويديم‭ ‬عليها‭ ‬أمنها‭ ‬واستقرارها‭ ‬لأهلها‭ ‬الكرام‭ ‬وجميع‭ ‬المقيمين‭ ‬فيها،‭ ‬ولتبقَ،‭ ‬كما‭ ‬نريد‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬تكون،‭ ‬الملتقى‭ ‬الرحب‭ ‬للتسامح‭ ‬والتآخي‭ ‬والسلام،‭ ‬إنه‭ ‬سميع‭ ‬مجيب‭. ‬كل‭ ‬عام‭ ‬وأنتم‭ ‬بخير،‭ ‬والسلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته،،


‬ثم‭ ‬تشرف‭ ‬المكرمون‭ ‬الحاصلون‭ ‬على‭ ‬الأوسمة‭ ‬التقديرية‭ ‬بالسلام‭ ‬على‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬ألقت‭ ‬السيدة‭ ‬كريمة‭ ‬محمد‭ ‬العباسي‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬كلمة‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬المكرمين‭ ‬قالت‭ ‬فيها‭:‬

بسم‭ ‬الله‭ ‬الرحمن‭ ‬الرحيم

سيّدي‭ ‬حضرةَ‭ ‬صاحِبِ‭ ‬الجَلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملكِ‭ ‬البلادِ‭ ‬المعظم‭ ‬حفِظكمُ‭ ‬اللهُ‭ ‬ورعاكم،

صاحبَ‭ ‬السُمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وليَ‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،

صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬ادوارد‭ ‬دوق‭ ‬أدنبره‭ ‬

أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬والمعالي‭ ‬والسعادة‭.. ‬السادة‭ ‬الحضور‭ ‬الكرام،

السلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته،

سيّديِ‭ ‬صاحبَ‭ ‬الجلالةِ‭...‬

إنَّهُ‭ ‬لَمِن‭ ‬دَوَاعِي‭ ‬الفَخرِ‭ ‬والاعتزاز،‭ ‬أن‭ ‬نتَشَرّف‭ ‬بالوقوفِ‭ ‬بينَ‭ ‬يدَي‭ ‬جَلالتِكُم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اليومِ‭ ‬المجيدِ،‭ ‬يومَ‭ ‬ذكرى‭ ‬العيدِ‭ ‬الوطني‭ ‬لمملكةِ‭ ‬البحرين‭ ‬العزيزة،‭ ‬والذكرى‭ ‬الخامسة‭ ‬والعشرُين‭ ‬لتَولي‭ ‬جلالتِكُم‭ ‬مقاليدَ‭ ‬الحُكُمِ‭ (‬اليوبيل‭ ‬الفضي‭)‬،‭ ‬لنهنئ‭ ‬جلالتكم‭ ‬و‭ ‬نُهنئ‭ ‬الوطن،‭ ‬انه‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬يجمّع‭ ‬عليه‭ ‬كل‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬الذين‭ ‬يفتدون‭ ‬تُرابه‭ ‬الغالي،‭ ‬فلقاءُ‭ ‬جلالتكم،‭ ‬وتَكريِمُكم‭ ‬شرفٌ‭ ‬عظيمٌ‭ ‬نعتز‭ ‬به‭ ‬ويتطلعُ‭ ‬إليهِ‭ ‬جَميعُ‭ ‬أبناءِ‭ ‬هذا‭ ‬الوطن،‭ ‬وثقَتكمُ‭ ‬الغاليةُ‭ ‬أمانة‭ ‬في‭ ‬أعناقنا‭ ‬لبذل‭ ‬المزيدِ‭ ‬من‭ ‬العطاء‭ ‬والعمل‭ ‬المثمر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقدم‭ ‬وازدهار‭ ‬ورقي‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية‭.‬

سيّدي‭ ‬صاحبَ‭ ‬الجلالة‭...‬

بمناسبة‭ ‬اليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتولي‭ ‬جلالتكم‭ ‬المعظم‭ ‬نود‭ ‬أن‭ ‬نشيد‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجازاتِ‭ ‬تاريخية‭ ‬عظيمةِ‭ ‬في‭ ‬عهدَكمُ‭ ‬الزاهر‭ ‬والميمونُ،‭ ‬وإنّ‭ ‬ما‭ ‬سنَّيتموهُ‭ ‬من‭ ‬عادَةِ‭ ‬حسنة‭ ‬لتكريمِ‭ ‬أبناءِ‭ ‬الوطنِ‭ ‬المتميزينَ‭ ‬في‭ ‬كلِّ‭ ‬عامٍ،‭ ‬لهو‭ ‬نبراسٌ‭ ‬يقتدي‭ ‬به‭ ‬الجميع،‭ ‬ودافعٌ‭ ‬وحافز‭ ‬لأبناءِ‭ ‬الوطن‭ ‬لمواصلةِ‭ ‬السير‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬الإنجاز‭ ‬و‭ ‬التنمية‭ ‬والتميز،‭ ‬لنيل‭ ‬شرف‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭.‬

إنّ‭ ‬رعاية‭ ‬جلالتِكم‭ ‬الكريمة‭ ‬ودعمكم‭ ‬وتشجيعكم‭ ‬لهذهِ‭ ‬الكوكَبةِ‭ ‬مِن‭ ‬أبناءِ‭ ‬الوطن،‭ ‬من‭ ‬عسكريين‭ ‬ومدنيين،‭ ‬لهيَ‭ ‬الدافِعُ‭ ‬الحَقيقي‭ ‬خَلفَ‭ ‬ما‭ ‬نراهُ‭ ‬اليومَ‭ ‬من‭ ‬إنجازاتٍ‭ ‬ونجاحاتٍ‭ ‬عديدة‭ ‬وغير‭ ‬مسبوقةٍ‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الوطن‭ ‬الغالي‭ ‬في‭ ‬مختلفِ‭ ‬المجالاتِ‭ ‬العلميةِ‭ ‬والثقافية‭ ‬والشبابية،‭ ‬وفي‭ ‬جميع‭ ‬المحافل‭ ‬الإقليمية‭ ‬والقارية‭ ‬والعالمية،‭ ‬وذلك‭ ‬تحقيقا‭ ‬لنظرَتِكُم‭ ‬الثاقِبَةِ‭ ‬لحاضرِ‭ ‬ومُستقبلِ‭ ‬هذه‭ ‬البلاد‭ ‬المعطاءة‭ ‬بالخير،‭ ‬وجني‭ ‬ثمارِ‭ ‬غرسِكم‭ ‬المبارك‭ ‬الذي‭ ‬رسّختُم‭ ‬فيه‭ ‬روحَ‭ ‬العطاءِ‭ ‬والتفاني‭ ‬لخدمةِ‭ ‬الوطن‭.‬

ختاماً‭ ‬أرفع‭ ‬إلى‭ ‬مقامِ‭ ‬جلالتكُم‭ ‬السامي‭ ‬الكريم‭ ‬بالأصالةِ‭ ‬عن‭ ‬نفسي‭ ‬وبالنيابةِ‭ ‬عن‭ ‬جميعِ‭ ‬المكرمينَ‭ ‬أسمَى‭ ‬آيات‭ ‬الشُكرِ‭ ‬وعظيم‭ ‬التقديرِ‭ ‬ووافر‭ ‬الامتنانِ‭ ‬والعرفان،‭ ‬مقرونة‭ ‬بالتهنئة‭ ‬العطرة‭ ‬والتبريك‭ ‬بهذا‭ ‬اليوم‭ ‬الأغر‭ ‬أعاده‭ ‬الله‭ ‬عليكم‭ ‬سنين‭ ‬عديدة‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والخير‭ ‬والسعادة‭ ‬والعافية‭ ‬والعمر‭ ‬المديد‭.‬

حَفِظكمُ‭ ‬اللهُ‭ ‬ورعاكم‭ ‬قائداً‭ ‬لنهضةِ‭ ‬الوطن،‭ ‬وأدامَكُم‭ ‬ذخراً‭ ‬وسنداً‭ ‬وعزاً‭ ‬وفخراً‭ ‬لمملكتنا‭ ‬وأهلها‭ ‬الكرام‭ ‬الأوفياء،‭ ‬وحَفِظَ‭ ‬الله‭ ‬البحرين‭ ‬وأدام‭ ‬عليها‭ ‬عزها‭ ‬ورخاءها‭ ‬تحت‭ ‬قيادتكم‭ ‬الحكيمة‭.‬

والسلامُ‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمةُ‭ ‬اللهِ‭ ‬وبركاته،،،

وقد‭ ‬شملت‭ ‬قائمة‭ ‬المكرمين‭ ‬كلاً‭ ‬من‭:‬

1‭. ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفــة‭ ‬آل‭ ‬خليفة

2‭. ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬حسن‭ ‬خليفة‭ ‬الجلاهمة

3‭. ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬راشد‭ ‬محمد‭ ‬الهاجري

4‭. ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفــة‭ ‬آل‭ ‬خليفة

5‭. ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة

6‭. ‬العميد‭ ‬الركن‭ ‬مهندس‭ ‬احمد‭ ‬عيسى‭ ‬عبدالله‭ ‬الجنيد

7‭. ‬العميد‭ ‬الركن‭ ‬وليد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صالح‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي

8‭. ‬العميد‭ ‬الركن‭ ‬احمد‭ ‬عبدالله‭ ‬شمسان‭ ‬المناعي

9‭. ‬العقيد‭ ‬الركن‭ ‬مهندس‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬احمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة

10‭.‬‮
‬‭ ‬العميد‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬آل‭ ‬خليفة

11‭.‬‮
‬‭ ‬مساعد‭ ‬ملازم‭ ‬نجيب‭ ‬طالب‭ ‬إبراهيم‭ ‬علي

12‭.‬‮
‬‭ ‬المقدم‭ ‬الركن‭ ‬راشد‭ ‬سالم‭ ‬سالم‭ ‬حسن

13‭.‬‮
‬‭ ‬الوكيل‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬المنصوري

14‭.‬‮
‬‭ ‬السيد‭ ‬يحيى‭ ‬محي‭ ‬الدين‭ ‬محمد

15‭.‬‮
‬‭ ‬الدكتورة‭ ‬لولوة‭ ‬راشد‭ ‬حسن‭ ‬عبدالله‭ ‬شويطر

16‭.‬‮
‬‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬يعقوب‭ ‬العامر

17‭.‬‮
‬‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬احمد‭ ‬حسن

18‭.‬‮
‬‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬راشد‭ ‬بوصيبع

19‭.‬‮
‬‭ ‬السفير‭ ‬طلال‭ ‬عبدالسلام‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري

20‭.‬‮
‬‭ ‬الدكتور‭ ‬إبراهيم‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬احمد‭ ‬المطاوعة

21‭.‬‮
‬‭ ‬الفنان‭ ‬سعد‭ ‬عبدالله‭ ‬البوعينين

22‭.‬‮
‬‭ ‬الشيخة‭ ‬لولوه‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة

23‭.‬‮
‬‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة

24‭.‬‮
‬‭ ‬السيدة‭ ‬كريمة‭ ‬محمد‭ ‬العباسي

25‭.‬‮
‬‭ ‬السيدة‭ ‬فرزانة‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬المراغي

26‭.‬‮
‬‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬جميل‭ ‬البيات

27‭.‬‮
 MR ‭. ‬ Mike ‭ ‬ Aivaliotis لخدمته‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السفن‭ ‬بالديوان‭ ‬الملكي

28‭.‬‮
‬‭ ‬السيدة‭ ‬ندى‭ ‬سمير‭ ‬السعيد

29‭.‬‮
‬‭ ‬السيدة‭ ‬إيمان‭ ‬محمد‭ ‬ابراهيم‭ ‬آل‭ ‬شريف

30‭.‬‮
‬‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة

31‭.‬‮
‬‭ ‬عماد‭ ‬احمد‭ ‬عمر

32‭.‬‮
‬‭ ‬الدكتور‭ ‬حسام‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬نور

33‭.‬‮
‬‭ ‬السيد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬الأحمد

34‭.‬‮
‬‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬خالد‭ ‬العريفي

35‭.‬‮
‬‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬لبنى‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة

36‭.‬‮
‬‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬عبدالجبار‭ ‬الكوهجي

37‭.‬‮
‬‭ ‬السيد‭ ‬خليفة‭ ‬أحمد‭ ‬خميس‭ ‬الرميحي

38‭.‬‮
‬‭ ‬الدكتورة‭ ‬رجاء‭ ‬السيد‭ ‬حسن‭ ‬عبدالله‭ ‬اليوسف

39‭.‬‮
‬‭ ‬السيد‭ ‬عيسى‭ ‬حمد‭ ‬الكواري

40‭.‬‮
‬‭ ‬السيد‭ ‬وليد‭ ‬علي‭ ‬مشرف‭ ‬سعود‭ ‬عبدالعزيز

41‭.‬‮
‬‭ ‬السيدة‭ ‬غادة‭ ‬فهد‭ ‬احمد‭ ‬فهد

42‭.‬‮
‬‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬حسين‭ ‬الهرمي

43‭.‬‮
‬‭ ‬الدكتور‭ ‬عارف‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الحمادي

44‭.‬‮
‬‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬سالم‭ ‬الكندي

45‭.‬‮
‬‭ ‬الدكتورة‭ ‬مياسه‭ ‬سلطان‭ ‬السويدي

46‭.‬‮
‬‭ ‬السيد‭ ‬حبيب‭ ‬صباح‭ ‬حبيب

47‭.‬‮
‬‭ ‬السيدة‭ ‬روبا‭ ‬يوسف‭ ‬العمري

48‭.‬‮
‬‭ ‬المهندس‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬يعقوب

49‭.‬‮
‬‭ ‬السيدة‭ ‬دنيا‭ ‬فيصل‭ ‬عيسى‭ ‬سرحان

50‭.‬‮
‬‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬فهد‭ ‬سعيد‭ ‬علوى‭ ‬ناصر‭ ‬العلوي

51‭.‬‮
‬‭ ‬السيدة‭ ‬رغدان‭ ‬صالح‭ ‬قاسم‭ ‬عبدالرسول

52‭.‬‮
‬‭ ‬السيد‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬شهاب

53‭.‬‮
‬‭ ‬السيدة‭ ‬نورة‭ ‬حسن‭ ‬العسم

54‭.‬‮
‬‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬سعيد‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬شهاب

55‭.‬‮
‬‭ ‬ Ravindran ‭ ‬ Pillai ‭ ‬ Balakrishna ‭ ‬ Pillai

56‭.‬‮
‬‭ ‬المهندسة‭ ‬نوره‭ ‬احمد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬السيد

57‭.‬‮
‬‭ ‬السيدة‭ ‬نور‭ ‬حافظ‭ ‬إبراهيم‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بوعلي

58‭.‬‮
‬‭ ‬الدكتور‭ ‬حمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬العبدالله

59‭.‬‮
‬‭ ‬السيد‭ ‬عبدالله‭ ‬احمد‭ ‬ضيف

60‭.‬‮
‬‭ ‬السيد‭ ‬فضل‭ ‬جمعة‭ ‬الفزاري

61‭.‬‮
‬‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بوجيري

62‭.‬‮
‬‭ ‬السيدة‭ ‬ليلى‭ ‬حسن‭ ‬أحمد

63‭.‬‮
‬‭ ‬الدكتورة‭ ‬امجاد‭ ‬غانم‭ ‬زائد‭ ‬غانم‭ ‬محمد

64‭.‬‮
‬‭ ‬المهندسة‭ ‬عائشة‭ ‬خالد‭ ‬الحرم

65‭.‬‮
‬‭ ‬السيد‭ ‬وليد‭ ‬يوسف‭ ‬البهدهي

66‭.‬‮
‬‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬إبراهيم‭ ‬الماجد

67‭.‬‮
‬‭ ‬السيد‭ ‬جاسم‭ ‬منصور‭ ‬حسن

68‭.‬‮
‬‭ ‬السيد‭ ‬حسن‭ ‬علي‭ ‬منصور‭ ‬احمد‭ ‬زبيل

69‭.‬‮
‬‭ ‬السيدة‭ ‬أماني‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬ابراهيم‭ ‬حسن‭ ‬البراهيم

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