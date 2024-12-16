الملك يرعى احتفال البحرين بأعيادها الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
جلالته: في العيد الوطني المجيد نستمد العزم المشترك لتلبية احتياجات الحاضر وتطلعات المستقبل لأجيال البحرين الصاعدة
تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، فشمل برعايته الكريمة في قصر الصخير أمس، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي، الأمير إدوارد، دوق إدنبرة، الاحتفال الذي أقيم بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وعيد الجلوس الخامس والعشرين لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وما يصاحبها من مناسبات وطنية.
ولدى وصول موكب جلالة الملك المعظم إلى قصر الصخير، أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحية لمقدم جلالته.
وبعد عزف السلام الملكي، وتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بإلقاء كلمة سامية، فيما يلي نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
ضيفنا العزيز، صاحب السمو الملكي دوق أدنبرة،
أصحاب السمو والمعالي والسعادة،
الحضور الكريم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يطيب لنا في البدء أن نتوجه إليكم ولشعب البحرين العزيز بخالص التهنئة في يوم العيد الوطني المجيد، الذي نستمد من مناسبته الغالية على قلوبنا، العزم المشترك لتلبية احتياجات الحاضر وتطلعات المستقبل لأجيال البحرين الصاعدة، متمسكين في ذلك، بثوابتنا الوطنية الراسخة التي تتجدد معانيها في كل عام، ولا يتغير جوهرها على مر الأعوام.
ونحرص، في مثل هذا المقام، على أن نقف وقفة وفاء وإجلال لذكرى الراحل الكبير، الوالد العزيز، صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، طيب الله ثراه، فهو مؤسس العيد الوطني وراعيه منذ انطلاق مسيرة الوطن المعاصرة. وسنبقى أمناء لذكراه، كما بقينا سائرين على نهجه في العمل الوطني وفي خدمة الإنسانية وتعايشها الحضاري، حتى يومنا الحاضر، وسنستمر بالالتزام بذلك النهج المبارك، وبذات الحماس والإخلاص، بعون المولى عز وجل.
وعلى خطى الإرث العريق لرواد البحرين الأوائل، رجال ونساء البحرين، بعزيمتهم الصادقة وروحهم المثابرة، يواصلون تقديم أجمل صور العطاء الوطني. وها نحن اليوم نحييّ معكم، عدداً من نماذجها المشرقة لتكريم جهودها الحثيثة والمتميزة في خدمة الوطن، وسيظل كل إسهام وطني مخلص مصدراً لفخرنا واستبشارنا بغد بلادنا الأجمل.
ولعيدنا الوطني هذا العام طابعه الخاص، إذ يشاركنا أفراحه صديقنا العزيز، صاحب السمو الملكي، الأمير إدوارد، دوق إدنبرة، الذي ترحب به البحرين أجمل ترحيب، وتعتبر زيارته في مثل هذه الأوقات القيّمة دليلاً إضافياً على عمق الصداقة وقوة الشراكة التي تربطنا بالمملكة المتحدة، العريقة بجذورها التاريخية، والرحبة بآفاقها المستقبلية نحو المزيد من التقارب والتعاون المثمر بين بلدينا، فأهلاً وسهلاً بضيفنا العزيز، ممثلاً عن جلالة الملك تشارلز الثالث، والذي تأتي زيارته للبلاد، ليشاركنا احتفالات البحرين بذكرى مرور 25 عامًا على تولينا مقاليد الحكم.
وفي الختام، نسأل الله أن يحفظ البحرين الغالية، ويديم عليها أمنها واستقرارها لأهلها الكرام وجميع المقيمين فيها، ولتبقَ، كما نريد لها أن تكون، الملتقى الرحب للتسامح والتآخي والسلام، إنه سميع مجيب. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
ثم تشرف المكرمون الحاصلون على الأوسمة التقديرية بالسلام على حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
بعد ذلك ألقت السيدة كريمة محمد العباسي أمين عام مجلس الشورى كلمة نيابة عن المكرمين قالت فيها:
بسم الله الرحمن الرحيم
سيّدي حضرةَ صاحِبِ الجَلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملكِ البلادِ المعظم حفِظكمُ اللهُ ورعاكم،
صاحبَ السُمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليَ العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله،
صاحب السمو الملكي الأمير ادوارد دوق أدنبره
أصحاب السمو والمعالي والسعادة.. السادة الحضور الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
سيّديِ صاحبَ الجلالةِ...
إنَّهُ لَمِن دَوَاعِي الفَخرِ والاعتزاز، أن نتَشَرّف بالوقوفِ بينَ يدَي جَلالتِكُم في هذا اليومِ المجيدِ، يومَ ذكرى العيدِ الوطني لمملكةِ البحرين العزيزة، والذكرى الخامسة والعشرُين لتَولي جلالتِكُم مقاليدَ الحُكُمِ (اليوبيل الفضي)، لنهنئ جلالتكم و نُهنئ الوطن، انه اليوم الوطني الذي يجمّع عليه كل أبناء البحرين الذين يفتدون تُرابه الغالي، فلقاءُ جلالتكم، وتَكريِمُكم شرفٌ عظيمٌ نعتز به ويتطلعُ إليهِ جَميعُ أبناءِ هذا الوطن، وثقَتكمُ الغاليةُ أمانة في أعناقنا لبذل المزيدِ من العطاء والعمل المثمر من أجل تقدم وازدهار ورقي مملكتنا الغالية.
سيّدي صاحبَ الجلالة...
بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالتكم المعظم نود أن نشيد بما تحقق من إنجازاتِ تاريخية عظيمةِ في عهدَكمُ الزاهر والميمونُ، وإنّ ما سنَّيتموهُ من عادَةِ حسنة لتكريمِ أبناءِ الوطنِ المتميزينَ في كلِّ عامٍ، لهو نبراسٌ يقتدي به الجميع، ودافعٌ وحافز لأبناءِ الوطن لمواصلةِ السير على طريق الإنجاز و التنمية والتميز، لنيل شرف الحصول على هذا التكريم.
إنّ رعاية جلالتِكم الكريمة ودعمكم وتشجيعكم لهذهِ الكوكَبةِ مِن أبناءِ الوطن، من عسكريين ومدنيين، لهيَ الدافِعُ الحَقيقي خَلفَ ما نراهُ اليومَ من إنجازاتٍ ونجاحاتٍ عديدة وغير مسبوقةٍ في تاريخ الوطن الغالي في مختلفِ المجالاتِ العلميةِ والثقافية والشبابية، وفي جميع المحافل الإقليمية والقارية والعالمية، وذلك تحقيقا لنظرَتِكُم الثاقِبَةِ لحاضرِ ومُستقبلِ هذه البلاد المعطاءة بالخير، وجني ثمارِ غرسِكم المبارك الذي رسّختُم فيه روحَ العطاءِ والتفاني لخدمةِ الوطن.
ختاماً أرفع إلى مقامِ جلالتكُم السامي الكريم بالأصالةِ عن نفسي وبالنيابةِ عن جميعِ المكرمينَ أسمَى آيات الشُكرِ وعظيم التقديرِ ووافر الامتنانِ والعرفان، مقرونة بالتهنئة العطرة والتبريك بهذا اليوم الأغر أعاده الله عليكم سنين عديدة بموفور الصحة والخير والسعادة والعافية والعمر المديد.
حَفِظكمُ اللهُ ورعاكم قائداً لنهضةِ الوطن، وأدامَكُم ذخراً وسنداً وعزاً وفخراً لمملكتنا وأهلها الكرام الأوفياء، وحَفِظَ الله البحرين وأدام عليها عزها ورخاءها تحت قيادتكم الحكيمة.
والسلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاته،،،
وقد شملت قائمة المكرمين كلاً من:
1. سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفــة آل خليفة
2. سعادة السيد حسن خليفة الجلاهمة
3. فضيلة الشيخ الدكتور راشد محمد الهاجري
4. سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفــة آل خليفة
5. الدكتورة الشيخة حصة بنت خالد بن عبدالله آل خليفة
6. العميد الركن مهندس احمد عيسى عبدالله الجنيد
7. العميد الركن وليد عبدالرحمن صالح بن هندي المناعي
8. العميد الركن احمد عبدالله شمسان المناعي
9. العقيد الركن مهندس علي بن خليفة بن احمد آل خليفة
10.
العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة
11.
مساعد ملازم نجيب طالب إبراهيم علي
12.
المقدم الركن راشد سالم سالم حسن
13.
الوكيل جاسم محمد حسن المنصوري
14.
السيد يحيى محي الدين محمد
15.
الدكتورة لولوة راشد حسن عبدالله شويطر
16.
السيد محمد يعقوب العامر
17.
الدكتور خالد احمد حسن
18.
السيد خالد راشد بوصيبع
19.
السفير طلال عبدالسلام محمد الأنصاري
20.
الدكتور إبراهيم عبدالرحمن احمد المطاوعة
21.
الفنان سعد عبدالله البوعينين
22.
الشيخة لولوه بنت خليفة بن علي آل خليفة
23.
الشيخ علي بن سلمان بن علي آل خليفة
24.
السيدة كريمة محمد العباسي
25.
السيدة فرزانة عبدالله عبدالرحيم المراغي
26.
السيد خالد جميل البيات
27.
MR . Mike Aivaliotis لخدمته الخاصة في مجال السفن بالديوان الملكي
28.
السيدة ندى سمير السعيد
29.
السيدة إيمان محمد ابراهيم آل شريف
30.
الشيخة رنا بنت عبدالرحمن بن محمد آل خليفة
31.
عماد احمد عمر
32.
الدكتور حسام عبدالعزيز نور
33.
السيد عبدالعزيز بن عبدالله الأحمد
34.
السيد أحمد خالد العريفي
35.
الدكتورة الشيخة لبنى بنت علي بن عبدالله بن خالد آل خليفة
36.
السيد محمد عبدالجبار الكوهجي
37.
السيد خليفة أحمد خميس الرميحي
38.
الدكتورة رجاء السيد حسن عبدالله اليوسف
39.
السيد عيسى حمد الكواري
40.
السيد وليد علي مشرف سعود عبدالعزيز
41.
السيدة غادة فهد احمد فهد
42.
السيد محمد عبدالله حسين الهرمي
43.
الدكتور عارف عبدالرحمن الحمادي
44.
السيد محمد سالم الكندي
45.
الدكتورة مياسه سلطان السويدي
46.
السيد حبيب صباح حبيب
47.
السيدة روبا يوسف العمري
48.
المهندس حسين علي يعقوب
49.
السيدة دنيا فيصل عيسى سرحان
50.
الدكتور خالد فهد سعيد علوى ناصر العلوي
51.
السيدة رغدان صالح قاسم عبدالرسول
52.
السيد حسين علي آل شهاب
53.
السيدة نورة حسن العسم
54.
السيد محمد سعيد محمد آل شهاب
55.
Ravindran Pillai Balakrishna Pillai
56.
المهندسة نوره احمد عبدالرحمن السيد
57.
السيدة نور حافظ إبراهيم عبدالرحمن بوعلي
58.
الدكتور حمد إبراهيم العبدالله
59.
السيد عبدالله احمد ضيف
60.
السيد فضل جمعة الفزاري
61.
السيد محمد عبدالرحمن بوجيري
62.
السيدة ليلى حسن أحمد
63.
الدكتورة امجاد غانم زائد غانم محمد
64.
المهندسة عائشة خالد الحرم
65.
السيد وليد يوسف البهدهي
66.
السيد علي محمد علي إبراهيم الماجد
67.
السيد جاسم منصور حسن
68.
السيد حسن علي منصور احمد زبيل
69.
السيدة أماني علي حسن ابراهيم حسن البراهيم
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