جماهير بلد الوليد تهاجم الظاهرة رونالدو وتطالبه بالرحيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بعد خسارته المذلة على يد أتلتيكو مدريد بخماسية نظيفة السبت، ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم وسط احتجاجات جماهيرية ضد مالك أغلبية الأسهم النجم البرازيلي السابق رونالدو، أقال نادي بلد الوليد مدربه الأوروغوياني باولو بيتسولانو، اليوم الأحد
وأعلن النادي في بيان "انفصال نادي ريال بلد الوليد وباولو بيتسولانو"، فيما يقبع بلد الوليد في قاع الترتيب بفارق أربع نقاط عن منطقة الأمان ولم يحصد سوى فوزين في 15 مباراة في الدوري.
كما أضاف أن المدرب الأوروغوياني لن يستمر في تدريب النادي بعد 70 مباراة على مدار ثلاثة مواسم.
وعُين بيتسولانو على رأس الجهاز الفني للفريق في أبريل 2023 ولم يتمكن من إنقاذ الفريق من الهبوط، قبل أن يعيده إلى مصاف أندية النخبة الموسم الماضي.
فيما عمدت بعض الجماهير للاحتجاج على مالك النادي وأحد أفضل المهاجمين على الإطلاق سابقا، رونالدو، خلال الخسارة أمام أتلتيكو على ملعب الفريق.
كما رفع بعض المشجعين لافتة كُتب عليها "رونالدو اذهب إلى المنزل".
بينما فضّل قسم آخر ترك الملعب في حين كان الفريق متأخرا 0-3 أمام أتلتيكو في الشوط الأول.
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