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جماهير بلد الوليد تهاجم الظاهرة رونالدو وتطالبه بالرحيل

12/1/2024 2:28:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بعد خسارته المذلة على يد أتلتيكو مدريد بخماسية نظيفة السبت، ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم وسط احتجاجات جماهيرية ضد مالك أغلبية الأسهم النجم البرازيلي السابق رونالدو، أقال نادي بلد الوليد مدربه الأوروغوياني باولو بيتسولانو، اليوم الأحد

وأعلن النادي في بيان "انفصال نادي ريال بلد الوليد وباولو بيتسولانو"، فيما يقبع بلد الوليد في قاع الترتيب بفارق أربع نقاط عن منطقة الأمان ولم يحصد سوى فوزين في 15 مباراة في الدوري.

كما أضاف أن المدرب الأوروغوياني لن يستمر في تدريب النادي بعد 70 مباراة على مدار ثلاثة مواسم.

وعُين بيتسولانو على رأس الجهاز الفني للفريق في أبريل 2023 ولم يتمكن من إنقاذ الفريق من الهبوط، قبل أن يعيده إلى مصاف أندية النخبة الموسم الماضي.
فيما عمدت بعض الجماهير للاحتجاج على مالك النادي وأحد أفضل المهاجمين على الإطلاق سابقا، رونالدو، خلال الخسارة أمام أتلتيكو على ملعب الفريق.
كما رفع بعض المشجعين لافتة كُتب عليها "رونالدو اذهب إلى المنزل".
بينما فضّل قسم آخر ترك الملعب في حين كان الفريق متأخرا 0-3 أمام أتلتيكو في الشوط الأول.

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