رئيسة الصليب الأحمر: احترام القانون الإنساني ((ضرورة ملحة جدا))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

جنيف‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬إزاء‭ ‬تزايد‭ ‬النزاعات‭ ‬المسلحة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬نددت‭ ‬رئيسة‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬مريانا‭ ‬سبولياريتش‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬أجرتها‭ ‬معها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بانتهاكات‭ ‬قانون‭ ‬الحرب‭ ‬المعترف‭ ‬به‭ ‬دوليا،‭ ‬وما‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬عواقب‭ ‬فتاكة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭. ‬وقالت‭ ‬سبولياريتش‭ ‬‮«‬ما‭ ‬نلاحظه‭ ‬هو‭ ‬انتهاكات‭ ‬متواصلة‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬متزايد‭ ‬من‭ ‬النزاعات‮»‬‭. ‬

وشددت‭ ‬على‭ ‬وجوب‭ ‬‮«‬إعادة‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المدخل‭ ‬لإعادة‭ ‬إحلال‭ ‬السلام‭ ‬هو‭ ‬احترام‭ ‬البشرية‮»‬‭. ‬لكنها‭ ‬رأت‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المبدأ‭ ‬تلاشى‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬وسط‭ ‬تزايد‭ ‬النزاعات‭ ‬المسلحة‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬إذ‭ ‬يشهد‭ ‬العالم‭ ‬حاليا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬نزاعا‭. ‬ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬النزاعات‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬تخوضها‭ ‬إسرائيل‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ومع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬والحرب‭ ‬الأهلية‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬والغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬لا‭ ‬تظهر‭ ‬جهود‭ ‬تذكر‭ ‬لتحييد‭ ‬المدنيين‭. ‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬‮«‬عدد‭ ‬الضحايا‭ ‬المدنيين‭ ‬الذي‭ ‬نلاحظه‭ ‬اليوم‭ ‬والزيادة‭ ‬الحادة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬النازحين‭ ‬المرتفع‭ ‬بالأساس،‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬مقبول‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬احتراما‭ ‬أكبر‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬ضرورة‭ ‬ملحة‭ ‬جدا‮»‬‭. ‬ينص‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‭ ‬أو‭ ‬قانون‭ ‬الحرب‭ ‬الذي‭ ‬أرسته‭ ‬اتفاقيات‭ ‬جنيف‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬القواعد‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬وحشية‭ ‬الحروب،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقليص‭ ‬تبعات‭ ‬النزاعات‭ ‬المسلحة‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬والمنشآت‭ ‬المدنية‭ ‬وفرض‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬الحرب‭ ‬وأساليبها‭. ‬

وأوضحت‭ ‬سبولياريتش‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬القوانين‭ ‬هي‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬القواعد‭ ‬العملية‭ ‬للغاية‮»‬‭ ‬تفرض‭ ‬خصوصا‭ ‬‮«‬احترام‭ ‬المنشآت‭ ‬الطبية‮»‬‭ ‬ومعاملة‭ ‬أسرى‭ ‬الحرب‭ ‬بصورة‭ ‬لائقة‭. ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬يفترض‭ ‬كذلك‭ ‬أنه‭ ‬حين‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬المدنيين‭ ‬الإخلاء‭ ‬أن‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭ ‬بأمان‮»‬‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬لهم‭ ‬‮«‬وصول‭ ‬إلى‭ ‬الطعام‭ ‬والماء‭ ‬والمأوى‭ ‬والمساعدة‭ ‬الطبية‮»‬‭. ‬وتابعت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العديد‭ ‬من‭ ‬التدابير‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الإنسانية‭ ‬هدفها‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬السكان‭ ‬المدنيين‭ ‬العبثية‭ ‬وغير‭ ‬المجدية‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬الحرب‮»‬‭. ‬

وتنظم‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬الوصية‭ ‬على‭ ‬اتفاقيات‭ ‬جنيف‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬مؤتمرا‭ ‬دوليا‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لجمعيات‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬والهلال‭ ‬الأحمر،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬احترام‭ ‬أفضل‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭. ‬وأقرت‭ ‬سبولياريتش‭ ‬بأن‭ ‬احترام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬‮«‬من‭ ‬المسلمات‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬أبرمت‭ ‬اتفاقيات‭ ‬جنيف‭ ‬وتعهدت‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬البشرية‭ ‬عند‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاعات‭. ‬للأسف،‭ ‬ليس‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬الأرض‮»‬‭. ‬

وانسجاما‭ ‬مع‭ ‬مهمة‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬القاضية‭ ‬بلعب‭ ‬دور‭ ‬الوسيط‭ ‬المحايد‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬المتحاربة‭ ‬في‭ ‬النزاعات،‭ ‬لم‭ ‬توجه‭ ‬سبولياريتش‭ ‬أصابع‭ ‬الاتهام‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬جهة‭. ‬لكنها‭ ‬أبدت‭ ‬قلقا‭ ‬كبيرا‭ ‬حيال‭ ‬تزايد‭ ‬النزاعات،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والسودان‭ ‬وبورما‭ ‬حيث‭ ‬‮«‬انهارت‭ ‬أنظمة‭ ‬صحية‭ ‬برمتها‮»‬‭. ‬وتساءلت‭: ‬‮«‬ما‭ ‬فائدة‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬ضرب‭ ‬أهداف‭ ‬عسكرية؟‮»‬‭. ‬ونددت‭ ‬بـ«الازدراء‭ ‬بالقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬وإضعافه،‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬تبرير‭ ‬القيام‭ ‬بأي‭ ‬شيء‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬عسكرية‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬التحديات‭ ‬الرئيسية‭ ‬راهنا‭ ‬برأيها‭ ‬‮«‬فكرة‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬والضروري‭ ‬القضاء‭ ‬تماما‭ ‬على‭ ‬العدو‮»‬‭. ‬وشددت‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬المخالف‭ ‬لروح‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬أن‭ ‬تعتبر‭ ‬نفسك‭ ‬مخولا‭ ‬تجريد‭ ‬الآخر‭ ‬من‭ ‬إنسانيته‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مصالحك‭ ‬الأمنية‭ ‬ومصالح‭ ‬شعبك‮»‬‭. ‬وذكّرت‭ ‬بأن‭ ‬اتفاقيات‭ ‬جنيف‭ ‬أبرمت‭ ‬في‭ ‬1949‭ ‬لتفادي‭ ‬تكرار‭ ‬وحشية‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭. ‬وختمت‭: ‬‮«‬لا‭ ‬نريد‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الخلف،‭ ‬لا‭ ‬نريد‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬يمكن‭ ‬فيه‭ ‬لطرف‭ ‬تدمير‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر‭ ‬مهما‭ ‬كان‭ ‬الثمن‮»‬‭.‬