انخفاض مساحات الأبنية المرخصة بنسبة 11.1% خلال 8 شهور

وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الأحد، بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة لنهاية شهر آب الماضي نحو 14948رخصة، مقارنة مع 16121 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاضٍ نسبته 7.3 بالمئة.



وعلى صعيد أغراض الترخيص، بلغت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 4.4 مليون متر مربع لنهاية شهر آب الماضي من عام 2024، مقارنة مع 5.17 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 14.9 بالمئة، والمساحات المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 1.08 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 1 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2023، بارتفاع نسبته 8 بالمئة.



ووفقا للتقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 80.3 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و 19.7 بالمئة للأغراض غير السكنية.



وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 68.3 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة حتى نهاية شهر آب الماضي من العام الحالي، بانخفاض نسبته 2.7 بالمئة خلال نفس الفترة من عام 2023، وبلغت حصة إقليم الشمال 22.3 بالمئة، بانخفاض نسبته 10.1 بالمئة، وإقليم الجنوب ما نسبته 9.4 بالمئة، بارتفاع 8 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.



أما بالنسبة لحصة الفرد من المساحات المرخصة للأغراض السكنية، فقد سجلت محافظة البلقاء أعلى نسبة إذ بلغت 13.6 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.585 متر مربع لكل فرد في المحافظة، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4.4 بالمئة بمساحة مقدارها 0.188 متر مربع لكل فرد في المحافظة خلال فترة الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024.



وفيما يتعلق بالرخص الصادرة حسب نوع البناء، فقد شكلت المساحات المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 64.3 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة عن الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 35.7 بالمئة.



وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 3.5 مليون متر مربع، مقابل نحو أربعة ملايين متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 12.5 بالمئة.



أما على مستوى شهر آب للعام الحالي لوحده، بلغت مساحة الأبنية المرخصة 853 ألف متر مربع مقارنة مع 843 ألف متر مربع لشهر تموز 2024 بارتفاع نسبته 1.2 بالمئة. -(بترا)