انخفاض مساحات الأبنية المرخصة بنسبة 11.1% خلال 8 شهور

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، حتى نهاية شهر آب الماضي من العام الحالي نحو 5.48 مليون متر مربع، مقارنة مع 6.16 مليون متر مربع لنفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 11.1 بالمئة.
وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الأحد، بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة لنهاية شهر آب الماضي نحو 14948رخصة، مقارنة مع 16121 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاضٍ نسبته 7.3 بالمئة.
وعلى صعيد أغراض الترخيص، بلغت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 4.4 مليون متر مربع لنهاية شهر آب الماضي من عام 2024، مقارنة مع 5.17 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 14.9 بالمئة، والمساحات المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 1.08 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 1 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2023، بارتفاع نسبته 8 بالمئة.
ووفقا للتقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 80.3 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و 19.7 بالمئة للأغراض غير السكنية.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 68.3 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة حتى نهاية شهر آب الماضي من العام الحالي، بانخفاض نسبته 2.7 بالمئة خلال نفس الفترة من عام 2023، وبلغت حصة إقليم الشمال 22.3 بالمئة، بانخفاض نسبته 10.1 بالمئة، وإقليم الجنوب ما نسبته 9.4 بالمئة، بارتفاع 8 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
أما بالنسبة لحصة الفرد من المساحات المرخصة للأغراض السكنية، فقد سجلت محافظة البلقاء أعلى نسبة إذ بلغت 13.6 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.585 متر مربع لكل فرد في المحافظة، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4.4 بالمئة بمساحة مقدارها 0.188 متر مربع لكل فرد في المحافظة خلال فترة الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024.
وفيما يتعلق بالرخص الصادرة حسب نوع البناء، فقد شكلت المساحات المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 64.3 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة عن الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 35.7 بالمئة.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 3.5 مليون متر مربع، مقابل نحو أربعة ملايين متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 12.5 بالمئة.
أما على مستوى شهر آب للعام الحالي لوحده، بلغت مساحة الأبنية المرخصة 853 ألف متر مربع مقارنة مع 843 ألف متر مربع لشهر تموز 2024 بارتفاع نسبته 1.2 بالمئة. -(بترا)
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