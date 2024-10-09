نائب رئيس الفيدرالي: خفضنا الفائدة للحفاظ على قوة سوق العمل

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي“فيليب جيفرسون” إن صناع السياسة الأمريكيين سعوا إلى الحفاظ على قوة سوق العمل عندما قرروا خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر.
وأضاف خلال حدث بكلية ديفيدسون في ولاية كارولينا الشمالية في وقت مبكر من صباح الأربعاء:“اكتسبت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدفنا البالغ 2%”.
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وتابع:“للحفاظ على قوة سوق العمل، قمت أنا وزملائي في اللجنة الفيدرالية بإعادة معايرة موقفنا للسياسة في الشهر الماضي، وخفضنا سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية”.
وتابع“جيفرسون” أنه سيراقب بعناية البيانات الواردة، وتطور التوقعات، وتوازن المخاطر عند النظر في التعديلات الإضافية على نطاق الفائدة على الأموال الفيدرالية.
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