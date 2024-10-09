نائب رئيس الفيدرالي: خفضنا الفائدة للحفاظ على قوة سوق العمل

MENAFN - Al-Borsa News) قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي“فيليب جيفرسون” إن صناع السياسة الأمريكيين سعوا إلى الحفاظ على قوة سوق العمل عندما قرروا خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر.

وأضاف خلال حدث بكلية ديفيدسون في ولاية كارولينا الشمالية في وقت مبكر من صباح الأربعاء:“اكتسبت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدفنا البالغ 2%”.

موضوعاتالأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوى خلال 5 جلسات التضخم يخيم على آمال كامالا هاريس فى الانتخابات الأمريكية مجلس الذهب: المعدن الأصفر حقق تاريخيًا عائدًا نصف سنوي 6% بعد التيسير النقدي

وتابع:“للحفاظ على قوة سوق العمل، قمت أنا وزملائي في اللجنة الفيدرالية بإعادة معايرة موقفنا للسياسة في الشهر الماضي، وخفضنا سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية”.

وتابع“جيفرسون” أنه سيراقب بعناية البيانات الواردة، وتطور التوقعات، وتوازن المخاطر عند النظر في التعديلات الإضافية على نطاق الفائدة على الأموال الفيدرالية.