Wednesday, 09 October 2024 10:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نائب رئيس الفيدرالي: خفضنا الفائدة للحفاظ على قوة سوق العمل

10/9/2024 2:46:49 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي“فيليب جيفرسون” إن صناع السياسة الأمريكيين سعوا إلى الحفاظ على قوة سوق العمل عندما قرروا خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر.

وأضاف خلال حدث بكلية ديفيدسون في ولاية كارولينا الشمالية في وقت مبكر من صباح الأربعاء:“اكتسبت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدفنا البالغ 2%”.

موضوعات متعلقة الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوى خلال 5 جلسات التضخم يخيم على آمال كامالا هاريس فى الانتخابات الأمريكية مجلس الذهب: المعدن الأصفر حقق تاريخيًا عائدًا نصف سنوي 6% بعد التيسير النقدي

وتابع:“للحفاظ على قوة سوق العمل، قمت أنا وزملائي في اللجنة الفيدرالية بإعادة معايرة موقفنا للسياسة في الشهر الماضي، وخفضنا سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية”.

وتابع“جيفرسون” أنه سيراقب بعناية البيانات الواردة، وتطور التوقعات، وتوازن المخاطر عند النظر في التعديلات الإضافية على نطاق الفائدة على الأموال الفيدرالية.

MENAFN09102024000202011048ID1108763123

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث