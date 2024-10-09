((السلام الدولية لصناعة الغزل)) تعتزم رفع طاقتها الإنتاجية بنسبة 50% العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) تخطط شركة السلام الدولية لصناعة الغزل والنسيج ، لرفع طاقتها الإنتاجية بنسبة 50% خلال العام المقبل، عبر شراء خطوط إنتاج جديدة من ألمانيا واستحداث خطوط إنتاج المصانع الحالية.
وقال كريم عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة إنه من المقرر ضخ استثمارات تقدر بـ13 مليون جنيه، لتحديث خطوط الإنتاج الخاصة بالشركة وتزويدها بأحدث التقنيات، لرفع كفاءتها الإنتاجية وتحسين جودة منتجاتها بهدف تلبية متطلبات السوق المتزايدة.
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وأضاف عبد الفتاح لـ ((البورصة))، أن الشركة تنتج أكثر من 1000 طن من الغزل سنويًا من خلال مصانعها الثلاثة الواقعة في محافظة القليوبية.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف التوسع في عملية التصدير خلال العام المقبل ليشمل عددا من الأسواق في الدول العربية والإفريقية، موضحا أن الشركة كانت تصدر منتجاتها من الغزل إلى السودان بشكل منتظم. إلا أن اندلاع الحرب في السودان أدى إلى توقف كامل لحركة التصدير إلى هذا السوق.
ولفت إلى أن ((السلام الدولية لصناعة الغزل والنسيج)) تستهدف تحقيق 12 مليون جنيه مبيعات بنهاية العام الجاري، مقابل 10 ملايين جنيه مبيعات بنهاية 2023.
وارتفعت صادرات مصر من القطن بنسبة 36.5% إلى 1.5 مليون قنطار مترى خلال موسمه الذى يبدأ فى أغسطس وينتهى فى سبتمبر العام الماضى، مقابل، 1.1 مليون قنطار مترى فى 2022، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
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