((السلام الدولية لصناعة الغزل)) تعتزم رفع طاقتها الإنتاجية بنسبة 50% العام المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط شركة السلام الدولية لصناعة الغزل والنسيج ، لرفع طاقتها الإنتاجية بنسبة 50% خلال العام المقبل، عبر شراء خطوط إنتاج جديدة من ألمانيا واستحداث خطوط إنتاج المصانع الحالية.

وقال كريم عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة إنه من المقرر ضخ استثمارات تقدر بـ13 مليون جنيه، لتحديث خطوط الإنتاج الخاصة بالشركة وتزويدها بأحدث التقنيات، لرفع كفاءتها الإنتاجية وتحسين جودة منتجاتها بهدف تلبية متطلبات السوق المتزايدة.

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وأضاف عبد الفتاح لـ ((البورصة))، أن الشركة تنتج أكثر من 1000 طن من الغزل سنويًا من خلال مصانعها الثلاثة الواقعة في محافظة القليوبية.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف التوسع في عملية التصدير خلال العام المقبل ليشمل عددا من الأسواق في الدول العربية والإفريقية، موضحا أن الشركة كانت تصدر منتجاتها من الغزل إلى السودان بشكل منتظم. إلا أن اندلاع الحرب في السودان أدى إلى توقف كامل لحركة التصدير إلى هذا السوق.

ولفت إلى أن ((السلام الدولية لصناعة الغزل والنسيج)) تستهدف تحقيق 12 مليون جنيه مبيعات بنهاية العام الجاري، مقابل 10 ملايين جنيه مبيعات بنهاية 2023.

وارتفعت صادرات مصر من القطن بنسبة 36.5% إلى 1.5 مليون قنطار مترى خلال موسمه الذى يبدأ فى أغسطس وينتهى فى سبتمبر العام الماضى، مقابل، 1.1 مليون قنطار مترى فى 2022، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.