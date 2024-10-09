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13 شركة كردية توقع اتفاقيات مبدئية لاستيراد المنتجات الغذائية المصرية

10/9/2024 2:46:43 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقعت 13 شركة كردية اتفاقيات مبدئية لاستيراد المنتجات الغذائية المصرية.

وقال المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ، فى بيان، إنَّ الاتفاقيات تم توقيعها على هامش مشاركة المجلس فى المعرض الدولى للأغذية والمشروبات وتكنولوجيا التعبئة والتغليف بالعاصمة العراقية (بغداد)، بمشاركة 35 شركة مصرية.

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أضاف المجلس، أن الاتفاقيات تأتى فى إطار دعم العلاقات التجارية مع العراق وإقليم كردستان العراقى، مضيفاً أن وفداً من 30 شركة كردية قام بزيارة الجناح المصرى بالمعرض خلال المعرض الذى أقيم خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر الحالى.

فى سياق متصل، نوه المجلس بأن البعثة تضمنت جولات ميدانية شملت سوق الجملة وسلاسل الهايبر ماركت مثل ((جراند ماجيدى)) و((كارفور))، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أربيل واتحاد المستوردين والمصدرين فى أربيل.

ويعد السوق العراقى واحداً من أكبر الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية؛ حيث تتنوع المنتجات المصدرة بين العصائر، والبسكويت، ومنتجات الألبان، إضافة إلى الخضار المجمد، والشوكولاته.

وبلغت صادرات مصر الغذائية إلى العراق، نحو 175 مليون دولار، العام الماضى، مقارنة بـ133 مليون دولار فى عام 2022، بنسبة زيادة تقدر بـ32%.

يذكر أن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية يستهدف تحقيق زيادة فى بالصادرات بنهاية عام 2024، بنسبة 15% مع وضع خطط لزيادة سنوية لا تقل عن 20% خلال عام 2025.

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