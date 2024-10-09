13 شركة كردية توقع اتفاقيات مبدئية لاستيراد المنتجات الغذائية المصرية

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقعت 13 شركة كردية اتفاقيات مبدئية لاستيراد المنتجات الغذائية المصرية.
وقال المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ، فى بيان، إنَّ الاتفاقيات تم توقيعها على هامش مشاركة المجلس فى المعرض الدولى للأغذية والمشروبات وتكنولوجيا التعبئة والتغليف بالعاصمة العراقية (بغداد)، بمشاركة 35 شركة مصرية.
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أضاف المجلس، أن الاتفاقيات تأتى فى إطار دعم العلاقات التجارية مع العراق وإقليم كردستان العراقى، مضيفاً أن وفداً من 30 شركة كردية قام بزيارة الجناح المصرى بالمعرض خلال المعرض الذى أقيم خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر الحالى.
فى سياق متصل، نوه المجلس بأن البعثة تضمنت جولات ميدانية شملت سوق الجملة وسلاسل الهايبر ماركت مثل ((جراند ماجيدى)) و((كارفور))، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أربيل واتحاد المستوردين والمصدرين فى أربيل.
ويعد السوق العراقى واحداً من أكبر الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية؛ حيث تتنوع المنتجات المصدرة بين العصائر، والبسكويت، ومنتجات الألبان، إضافة إلى الخضار المجمد، والشوكولاته.
وبلغت صادرات مصر الغذائية إلى العراق، نحو 175 مليون دولار، العام الماضى، مقارنة بـ133 مليون دولار فى عام 2022، بنسبة زيادة تقدر بـ32%.
يذكر أن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية يستهدف تحقيق زيادة فى بالصادرات بنهاية عام 2024، بنسبة 15% مع وضع خطط لزيادة سنوية لا تقل عن 20% خلال عام 2025.
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