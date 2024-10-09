التضخم يواصل الارتفاع للشهر الثانى على التوالى

ارتفع معدل التضخم السنوى فى مصر خلال سبتمبر الماضى إلى 26% مقابل 25.6% فى أغسطس، مدفوعًا بتسارع تضخم الغذاء بحسب بيان للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

فى الوقت نفسه، تباطأ التضخم الأساسى المُعد من قبل إلى 25% مقابل 25.1% فى أغسطس، وعلى أساس شهرى ارتفع التضخم العام إلى 2.3% مقابل 1.9% فيما انخفض التضخم الأساسى إلى 0.9% من 1.1% فى أغسطس.

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ويستبعد التضخم الأساسى أسعار السلع المحددة إداريًا مثل الوقود والكهرباء التى ارتفعت خلال الشهرين الماضيين، إضافة إلى السلع الأكثر تقلبًا مثل الخضروات والفواكه.

ورجح محللون اتخاذ التضخم مسارًا تنازليًا خلال الربع الأخير من العام الجارى، بعد انتهاء أثر زيادة أسعار المحروقات والكهرباء فى سبتمبر الماضى، ولكن توقعوا أن يتمهل البنك المركزى فى خفض أسعار الفائدة.

قالت آية زهير رئيس قسم البحوث فى شركة زيلا كابيتال، إن قراءة التضخم لشهر أكتوبر ستشهد استقرارًا أو انخفاضًا طفيفًا، وسيتخذ التضخم مسارًا تنازليًا فى نوفمبر المقبل، وذكرت أن تسارع وتيرة التضخم خلال سبتمبر، نتيجة لتبعات ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء.

وخلال سبتمبر الماضى زادت أسعار الطعام والشراب نحو 2.9% مقابل 1.8% فى أغسطس متأثرًا بزيادة أسعار الخضروات والفاكهة والخبز والحبوب، واللحوم والدواجن.

وأشارت إلى أن البنك المركزى قد يفضل تأجيل خفض أسعار الفائدة إلى العام المقبل، لحين مرور بضعة أشهر على التغيرات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط، ووضوح الرؤية بشأن المشهد السياسى، خاصة بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى نوفمبر المقبل.

وذكرت أن تراجع التضخم فى أمريكا وتراجع معدلات البطالة الأمريكية، يُشير إلى احتمالية خفض الفائدة الأمريكية 0.25% خلال اجتماع البنك الفيدرالى المقبل.

وتوقع على متولى محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى إحدى شركات الاستشارات بلندن، انخفاض قراءة التضخم عن شهر أكتوبر المقبل على أن ينهى العام عند 25%.

أوضح أنه رغم ارتفاع التضخم مؤخرًا، لكنه بعيد عن ذروة العام الماضى، ويرى متولى أن البنك المركزى سيبدأ فى تخفيض أسعار الفائدة قبل نهاية العام الجارى تدريجيًا، موضحًا أن تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل سيكون الأقرب لضمان السيطرة على مستويات التضخم خلال الأشهر المقبلة.

وقالت سارة سعادة كبيرة محللي الاقتصاد الكلى بشركة سى آى كابيتال، إن الأشهر المتبقية فى العام الجارى، ستشهد استقرار معدلات التضخم على أساس سنوى خلال الأشهر المقبلة، وستتجه للتراجع خلال العام المقبل مستفيدة من سنة الأساس.

لكن على أساس شهرى فإن استقرار التضخم يتوقف على قرار لجنة التسعير التلقائى بشأن أسعار الطاقة، وحال زيادتها، سيتسارع نمو الأسعار.

وقال مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، اليوم فى مؤتمر صحفى إن تصعيد الصراع فى الشرق الأوسط خلال الأيام الماضية أدى لزيادة أسعار البترول عالميًا، ومنذ بداية التصعيد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت نحو دولارًا للبرميل، وتداول حاليًا عند 75.66 دولار للبرميل.

وأرجع هشام حمدى نائب رئيس قسم البحوث بشركة النعيم القابضة، ارتفاع التضخم خلال سبتمبر إلى الزيادة فى أسعار السلع الغذائية خاصة الخضراوات والتى توالت ارتفاعاتها منذ يونيو الماضى، نتيجة لنقص كمياتها في السوق.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المحرقات والكهرباء خلال يوليو وأغسطس الماضيين، السبب وراء تسارع وتيرة التضخم الشهرى.