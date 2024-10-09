التضخم يواصل الارتفاع للشهر الثانى على التوالى

(MENAFN
- Al-Borsa News) زهير:“المركزى” قد يفضل تأجيل خفض الفائدة للعام المقبل
ارتفع معدل التضخم السنوى فى مصر خلال سبتمبر الماضى إلى 26% مقابل 25.6% فى أغسطس، مدفوعًا بتسارع تضخم الغذاء بحسب بيان للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
فى الوقت نفسه، تباطأ التضخم الأساسى المُعد من قبل البنك المركزى إلى 25% مقابل 25.1% فى أغسطس، وعلى أساس شهرى ارتفع التضخم العام إلى 2.3% مقابل 1.9% فيما انخفض التضخم الأساسى إلى 0.9% من 1.1% فى أغسطس.
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ويستبعد التضخم الأساسى أسعار السلع المحددة إداريًا مثل الوقود والكهرباء التى ارتفعت خلال الشهرين الماضيين، إضافة إلى السلع الأكثر تقلبًا مثل الخضروات والفواكه.
ورجح محللون اتخاذ التضخم مسارًا تنازليًا خلال الربع الأخير من العام الجارى، بعد انتهاء أثر زيادة أسعار المحروقات والكهرباء فى سبتمبر الماضى، ولكن توقعوا أن يتمهل البنك المركزى فى خفض أسعار الفائدة.
قالت آية زهير رئيس قسم البحوث فى شركة زيلا كابيتال، إن قراءة التضخم لشهر أكتوبر ستشهد استقرارًا أو انخفاضًا طفيفًا، وسيتخذ التضخم مسارًا تنازليًا فى نوفمبر المقبل، وذكرت أن تسارع وتيرة التضخم خلال سبتمبر، نتيجة لتبعات ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء.
وخلال سبتمبر الماضى زادت أسعار الطعام والشراب نحو 2.9% مقابل 1.8% فى أغسطس متأثرًا بزيادة أسعار الخضروات والفاكهة والخبز والحبوب، واللحوم والدواجن.
وأشارت إلى أن البنك المركزى قد يفضل تأجيل خفض أسعار الفائدة إلى العام المقبل، لحين مرور بضعة أشهر على التغيرات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط، ووضوح الرؤية بشأن المشهد السياسى، خاصة بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى نوفمبر المقبل.
وذكرت أن تراجع التضخم فى أمريكا وتراجع معدلات البطالة الأمريكية، يُشير إلى احتمالية خفض الفائدة الأمريكية 0.25% خلال اجتماع البنك الفيدرالى المقبل. متولى: التضخم السنوى سيصل 25% فى ديسمبر المقبل
وتوقع على متولى محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى إحدى شركات الاستشارات بلندن، انخفاض قراءة التضخم عن شهر أكتوبر المقبل على أن ينهى العام عند 25%.
أوضح أنه رغم ارتفاع التضخم مؤخرًا، لكنه بعيد عن ذروة العام الماضى، ويرى متولى أن البنك المركزى سيبدأ فى تخفيض أسعار الفائدة قبل نهاية العام الجارى تدريجيًا، موضحًا أن تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل سيكون الأقرب لضمان السيطرة على مستويات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
وقالت سارة سعادة كبيرة محللي الاقتصاد الكلى بشركة سى آى كابيتال، إن الأشهر المتبقية فى العام الجارى، ستشهد استقرار معدلات التضخم على أساس سنوى خلال الأشهر المقبلة، وستتجه للتراجع خلال العام المقبل مستفيدة من سنة الأساس.
لكن على أساس شهرى فإن استقرار التضخم يتوقف على قرار لجنة التسعير التلقائى بشأن أسعار الطاقة، وحال زيادتها، سيتسارع نمو الأسعار.
وقال مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، اليوم فى مؤتمر صحفى إن تصعيد الصراع فى الشرق الأوسط خلال الأيام الماضية أدى لزيادة أسعار البترول عالميًا، ومنذ بداية التصعيد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت نحو دولارًا للبرميل، وتداول حاليًا عند 75.66 دولار للبرميل.
وأرجع هشام حمدى نائب رئيس قسم البحوث بشركة النعيم القابضة، ارتفاع التضخم خلال سبتمبر إلى الزيادة فى أسعار السلع الغذائية خاصة الخضراوات والتى توالت ارتفاعاتها منذ يونيو الماضى، نتيجة لنقص كمياتها في السوق.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المحرقات والكهرباء خلال يوليو وأغسطس الماضيين، السبب وراء تسارع وتيرة التضخم الشهرى.
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