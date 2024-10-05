Sunday, 06 October 2024 09:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البيعة والرؤية والطموح

10/5/2024 11:37:04 PM
(MENAFN- Al Watan) تحل الذكرى العاشرة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسط مشاعر من الفخر والاعتزاز بكل ما حققه السعوديون تحت قيادته من إنجازات كبرى في مختلف المجالات.
فمنذ توليه الحكم في 3 ربيع الثاني 1436 قدم الملك سلمان نموذجاً فريداً في القيادة والحكمة والرؤية الطموحة.
وخلال العقد الماضي قاد الملك سلمان البلاد نحو حقبة جديدة من التحديث والتطور إلى جانب العناية بالقيم الإسلامية والتراث السعودي.
وقد شملت إنجازات الملك سلمان، حفظه الله، عديداً من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
أما على الجانب السياسي، فقد قاد الملك سلمان المملكة في فترة مليئة بالتحديات على الساحة الدولية وقد نجح، حفظه الله، في تعزيز مكانتها كدولة مؤثرة مع الحفاظ على علاقاتها الدولية إلى جانب إدارة الملفات التي تتقاطع مع مصالح البلاد وتعمل في خططها ومشاريعها.
في الجانب الاقتصادي شكلت الرؤية السعودية 2030 استراتيجية وطنية طموحة تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن الاعتماد على النفط وتحقيق التنمية المستدامة وزيادة دور القطاع الخاص. وقد اتخذت في هذا السبيل قرارات تاريخية بهدف تحرير الاقتصاد وإصلاح نظام الضرائب وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية.
كما اتخذت قرارات تصب في تمكين الشباب والمرأة. إذ شهد المجتمع السعودي إصلاحات مهمة لتعزيز دور المرأة في المجتمع السعودي. وكذلك توفير الفرص التعليمية والوظيفية للشباب السعودي.
من جهة أخرى فقد تمت في عهد الملك سلمان مشاريع ضخمة لتطوير البنية التحتية بما في ذلك المدن الاقتصادية والمشاريع السياحية.
إضافة إلى مواجهة التحديات في قطاعات الصحة والتعليم والعمل والخدمات.
عقد من الزمان مضى يلمس فيه السعوديون النجاحات والتقدم في كافة المجالات، كما يزداد إعجابهم ومحبتهم للملك القائد الذي كان ولا يزال قريبا منهم، يعمل لأجلهم ويسعى لنهضتهم وأمنهم ورفاههم ويشهدون على عهد حملهم إلى التغيير والانفتاح وتقديم بلادهم وموروثهم وتاريخهم بصورة لافتة غير مسبوقة.

MENAFN05102024000089011017ID1108749846

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث