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دور الإعلام في تنمية زراعة عسير

9/19/2024 2:52:46 PM
(MENAFN- Al Watan) أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير ورشة بعنوان "دور الإعلام في التنمية الزراعية"، بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين بعسير وحضور كثيف من الإعلاميين وطلاب الإعلام.
قدم الورشة الأستاذ المساعد بقسم الإعلام وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد بأبها، محمد الأسمري، وبحضور مدير عام فرع الوزارة المهندس أحمد بن محمد آل مجثل ومدير هيئة الصحفيين بمنطقة عسير مرعي بن ناصر عسيري وعدد من أعضاء الهيئة. وشملت الورشة الكثير من المفاهيم والأفكار والرسائل الإعلامية التوعوية التي تساهم في التنمية الزراعية. وتُعتبر هذه الورشة الأولى بعد تفعيل الشراكة المجتمعية بين وزارة البيئة وهيئة الصحفيين.
وفي ختام الورشة، تم تسليم الشهادات والتقاط صور جماعية. تهدف الوزارة من خلال إقامة هذه الورش النوعية إلى تفعيل دور الإعلام والمساهمة في تنشيط وتشجيع المزارعين والزراعة بمنطقة عسير التي تُعتبر إحدى أهم مناطق المملكة من الناحية الزراعية.

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