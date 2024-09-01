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الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام

9/1/2024 1:11:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، صيفيا غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا نسبيا في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الإثنين، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتوقعت "الأرصاد الجوية" أن يكون الجو، يوم الثلاثاء المقبل، صيفيا غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض طفيف
على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، يكون الجو صيفيا غائما جزئيا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ونوهت دائرة الأرصاد الجوية إلى أن الرطوبة النسبية خلال هذه الأيام مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر، كما حذّرت المواطنين من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.

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