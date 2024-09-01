العثور على جثث 6 رهائن إسرائيليين في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل ابيب /PNN / أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قوات الجيش بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك" عثرت، أمس السبت، وأعادت إلى إسرائيل من داخل نفق تحت الأرض في منطقة رفح جثامين 6 رهائن تم اختطافهم خلال الهجوم المفاجئ بالسابع من أكتوبر.
و أعلنت عائلات 6 أسرى إسرائيليين، اليوم الأحد، مقتلهم في غزة، فيما أعلن البيت الأبيض انتشال الجيش الإسرائيلي 6 جثث من نفق في رفح أمس السبت، بينهم الإسرائيلي الأميركي هيرش غولدبرغ بولين.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أحد الأسرى ظهر حيا قبل شهور في شريط مصور نشرته كتائب القسام وطالب نتنياهو بالإسراع بتبادل الأسرى. وهو أسير إسرائيلي يحمل الجنسية الأميركية وأعلن عن مقتله صباح اليوم.
وأوضحت أنه بعد الإعلان عن انتشال جثث 6 أسرى من قطاع غزة: هناك 101 أسير ما زالوا في غزة، منهم 35 أعلن عن مقتلهم.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قوات الجيش بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك" عثرت، أمس السبت، وأعادت إلى إسرائيل من داخل نفق تحت الأرض في منطقة رفح جثامين 6 رهائن تم اختطافهم خلال الهجوم المفاجئ بالسابع من أكتوبر.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي:“بعد عملية التحقق من هويتهم التي تمت في معهد الطب الشرعي وجهات تابعة للحاخامية العسكرية وشرطة إسرائيل، قام فريق المخطوفين التابع لقسم القوى البشرية بإبلاغ العائلات”.
وذكر بيان الجيش الإسرائيلي أن المختطفين الستة هم: كرمل غات، وعدين يروشلمي، وهيرش غولدبريغ بولين، والكسندير لوبنوف، والموغ ساروسي، وضابط الصف أوري دانينو.
وفي واشنطن، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه تم العثور في قطاع غزة على جثث ستة رهائن خطفوا خلال الهجوم المفاجئ لحركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، على مستوطنات "غلاف غزة" وبلدات إسرائيلية في الجنوب، بما في ذلك جثة الإسرائيلي الأميركي هيرش غولدبرغ بولين.
وقال بايدن في بيان "في وقت سابق السبت، عثرت القوات الإسرائيلية في نفق تحت مدينة رفح، على جثث ستة رهائن كانت حماس تحتجزهم"، مضيفا "لقد تأكّدنا الآن أن أحد الرهائن... كان المواطن الأميركي هيرش غولدبرغ بولين".
وعلق منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين على ذلك بالقول إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو تخلى عن الأسرى، وابتداء من اليوم البلاد ستهتز، ودعت الجمهور الإسرائيلي للاستعداد لذلك، بحسب ما ورد في بيان لها.
ودعا رئيس حزب العمل يائير غولان، للخروج والتظاهر اليوم، بينما رئيس المعارضة يائير لبيد: "أبناؤنا وبناتنا تم التخلي عنهم وهم يموتون بالأسر ونتنياهو منشغل بالخدع".
وقالت عضو الكنيست نعمة لازيني: "سنخرج اليوم جميعا إلى الشوارع، لقد قتلهم التخلي - الكارثة تستمر والحزن يسحقنا، سنقاوم ونهز البلاد، لأنه بخلاف ذلك ليس هناك قيامة".
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