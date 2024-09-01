العثور على جثث 6 رهائن إسرائيليين في غزة

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /PNN / أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قوات الجيش بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك" عثرت، أمس السبت، وأعادت إلى إسرائيل من داخل نفق تحت الأرض في منطقة رفح جثامين 6 رهائن تم اختطافهم خلال الهجوم المفاجئ بالسابع من أكتوبر.

و أعلنت عائلات 6 أسرى إسرائيليين، اليوم الأحد، مقتلهم في غزة، فيما أعلن البيت الأبيض انتشال الجيش الإسرائيلي 6 جثث من نفق في رفح أمس السبت، بينهم الإسرائيلي الأميركي هيرش غولدبرغ بولين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أحد الأسرى ظهر حيا قبل شهور في شريط مصور نشرته كتائب القسام وطالب بالإسراع بتبادل الأسرى. وهو أسير إسرائيلي يحمل الجنسية الأميركية وأعلن عن مقتله صباح اليوم.

وأوضحت أنه بعد الإعلان عن انتشال جثث 6 أسرى من قطاع غزة: هناك 101 أسير ما زالوا في غزة، منهم 35 أعلن عن مقتلهم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قوات الجيش بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك" عثرت، أمس السبت، وأعادت إلى إسرائيل من داخل نفق تحت الأرض في منطقة رفح جثامين 6 رهائن تم اختطافهم خلال الهجوم المفاجئ بالسابع من أكتوبر.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي:“بعد عملية التحقق من هويتهم التي تمت في معهد الطب الشرعي وجهات تابعة للحاخامية العسكرية وشرطة إسرائيل، قام فريق المخطوفين التابع لقسم القوى البشرية بإبلاغ العائلات”.

وذكر بيان الجيش الإسرائيلي أن المختطفين الستة هم: كرمل غات، وعدين يروشلمي، وهيرش غولدبريغ بولين، والكسندير لوبنوف، والموغ ساروسي، وضابط الصف أوري دانينو.

وفي واشنطن، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه تم العثور في قطاع غزة على جثث ستة رهائن خطفوا خلال الهجوم المفاجئ لحركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، على مستوطنات "غلاف غزة" وبلدات إسرائيلية في الجنوب، بما في ذلك جثة الإسرائيلي الأميركي هيرش غولدبرغ بولين.

وقال بايدن في بيان "في وقت سابق السبت، عثرت القوات الإسرائيلية في نفق تحت مدينة رفح، على جثث ستة رهائن كانت حماس تحتجزهم"، مضيفا "لقد تأكّدنا الآن أن أحد الرهائن... كان المواطن الأميركي هيرش غولدبرغ بولين".

وعلق منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين على ذلك بالقول إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو تخلى عن الأسرى، وابتداء من اليوم البلاد ستهتز، ودعت الجمهور الإسرائيلي للاستعداد لذلك، بحسب ما ورد في بيان لها.

ودعا رئيس حزب العمل يائير غولان، للخروج والتظاهر اليوم، بينما رئيس المعارضة يائير لبيد: "أبناؤنا وبناتنا تم التخلي عنهم وهم يموتون بالأسر ونتنياهو منشغل بالخدع".

وقالت عضو الكنيست نعمة لازيني: "سنخرج اليوم جميعا إلى الشوارع، لقد قتلهم التخلي - الكارثة تستمر والحزن يسحقنا، سنقاوم ونهز البلاد، لأنه بخلاف ذلك ليس هناك قيامة".