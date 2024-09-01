اصابة ثلاثة من شرطة الاحتلال في عملية اطلاق نار قرب ترقوميا

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل /PNN / اعلنت مصادر اعلامية عبرية صباح اليوم الاحد عن اصابة ثلاثة من افراد شرطة الاحتلال بعملية اطلاق نار قرب بلدة ترقوميا بالخليل.
وقالت المصادر العبرية ان
التقرير الأولي اشار لوقوع ثلاثة جرحى في عملية إطلاق نار على حافلة للشرطة على مفرق ترقوميا غرب الخليل.
من ناحيتها قالت نجمة داوود الحمراء للإسعاف والطواريء الاسرائيلية ان هناك مصابان بجروح حرجة جدا ومصاب واحد بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار جنوب الخليل.
مصادر محلية فلسطينية ان قوات الاحتلال كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة إذنا شمال غرب الخليل بعد عملية إطلاق النار وانسحاب المنفذين.
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