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اصابة ثلاثة من شرطة الاحتلال في عملية اطلاق نار قرب ترقوميا

9/1/2024 1:11:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل /PNN / اعلنت مصادر اعلامية عبرية صباح اليوم الاحد عن اصابة ثلاثة من افراد شرطة الاحتلال بعملية اطلاق نار قرب بلدة ترقوميا بالخليل.

وقالت المصادر العبرية ان
التقرير الأولي اشار لوقوع ثلاثة جرحى في عملية إطلاق نار على حافلة للشرطة على مفرق ترقوميا غرب الخليل.

من ناحيتها قالت نجمة داوود الحمراء للإسعاف والطواريء الاسرائيلية ان هناك مصابان بجروح حرجة جدا ومصاب واحد بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار جنوب الخليل.

مصادر محلية فلسطينية ان قوات الاحتلال كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة إذنا شمال غرب الخليل بعد عملية إطلاق النار وانسحاب المنفذين.

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