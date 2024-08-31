الهلال تخلي المرضى من مستشفى جنين إلى مستشفى الرازي

MENAFN - Palestine News ) جنين / PNN - أخلت طواقم جمعية الهلال الأحمر، عددا من مرضى جنين الحكومي.

وقالت الجمعية في بيان مقتضب، إن طواقمها تجري عمليات إخلاء الحالات الطارئة من مستشفى جنين الحكومي إلى مستشفى الرازي، بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

ويستمر حصار مستشفى جنين الحكومي من قبل قوات الاحتلال لليوم الرابع على التوالي، ما أدى لنفاد خزانات المياه، وانقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى، بعد ضرب خطوط الكهرباء الرئيسية.