الهلال تخلي المرضى من مستشفى جنين إلى مستشفى الرازي

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين / PNN - أخلت طواقم جمعية الهلال الأحمر، عددا من مرضى مستشفى
جنين الحكومي.
وقالت الجمعية في بيان مقتضب، إن طواقمها تجري عمليات إخلاء الحالات الطارئة من مستشفى جنين الحكومي إلى مستشفى الرازي، بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
ويستمر حصار مستشفى جنين الحكومي من قبل قوات الاحتلال لليوم الرابع على التوالي، ما أدى لنفاد خزانات المياه، وانقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى، بعد ضرب خطوط الكهرباء الرئيسية.
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