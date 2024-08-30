خمسة شهداء في قصف للاحتلال على عبسان الكبيرة ومخيم جباليا

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN / استشهد فجر اليوم الجمعة، خمسة مواطنين بينهم طفل، في لقوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق خان يونس، وفي مخيم جباليا.

وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا ببلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

وفي السياق ذاته، استشهد مواطنان، أحدهما طفل، جراء قصف قوات الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق الهوجا بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40602 مواطن، وإصابة 93855 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.