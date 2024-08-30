قصفت مركبة وحاصرت منزلا في الزبابدة : الاحتلال يواصل عدوانه في جنين

MENAFN - Palestine News ) جنين /PNN / واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي عدوانها الهمجي على محافظة جنين لليوم الثالث على التوالي حيث ركزت عملياتها صباح هذا اليوم على بلدة الزبابدة.

وقصفت طائرة احتلالية في وقت مبكر من صباح اليوم مركبة فلسطينية مما ادى لاشتعالها دون معرفة هوية ومصير من كانوا بداخلها.

وقالت مصادر محلية ان طائرة مسيرة للاحتلال قصفت سيارة في بلدة الزبابدة جنوب جنين.

وفي بلدة الزبابدة ايضا حاصرت قوات خاصة إسرائيلية "، فجر اليوم الجمعة، منزلاً في البلدة الزبابدة.



وذكر شهود عيان أن قوة خاصة حاصرت منزلاً يعود لعائلة أبو الندا، واطلقت النار بكثافة باتجاهه،

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية في محيط المنزل المحاصر.

يتبع....