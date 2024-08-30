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اختبارات على قطارات مترو الرياض تمهيدا لانطلاقه في 2025 - جريدة الوطن السعودية

8/30/2024 12:01:11 AM
(MENAFN- Al Watan) بالنسبة لأي شخص يزور الرياض هذه الأيام، فمن الواضح أن شبكة المترو التي قيد الإنشاء في المدينة والتي تبلغ تكلفتها 84.3 مليار ريال وصلت إلى مرحلة متقدمة، حيث تقوم بعض القطارات بإجراء اختبارات واضحة على خطوط معينة.
وتشير التقارير إلى أن أجزاء من النظام الذي يبلغ طوله 176 كيلومترًا قد تنطلق هذا العام أو أوائل عام 2025، بالرغم من وجود أي إعلان رسمي لذلك.
أسباب تأخر المشروع
انطلق المشروع لأول مرة في عام 2014، وكان من المقرر في البداية إكماله بحلول عام 2019. ولكن لأسباب مختلفة، بما في ذلك جائحة كوفيد-19، استغرق بناء مترو الرياض وقتًا أطول من المتوقع.
ومن المتوقع أن يلقى مترو الرياض ترحيبًا كبيرًا من قبل العديد من سكان العاصمة، ومن شأنه أن يوفر دفعة قوية لقطاع السياحة سريع النمو أيضًا.
لقد أدى النمو القوي في الاقتصاد السعودي المحلي، بفضل رؤية المملكة 2030، إلى توسع المدن مثل الرياض بسرعة، مما يضع ضغطًا طبيعيًا على شبكات الطرق المحلية.
نمو عدد السكان
عندما بدأ العمل في مشروع مترو الرياض في عام 2014، كان عدد سكان المدينة يقدر بنحو 6 ملايين نسمة، وفقًا لبيانات World Population Review. واليوم، نما عدد سكان الرياض إلى 7.8 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يتجاوز 9 ملايين نسمة بحلول عام 2035.
ولهذا السبب ركز المسؤولون بشكل كبير على ((مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض))، وهو حجر الزاوية في خطة تطوير مدينة الرياض الأوسع نطاقًا.
وتهدف الخطة إلى توفير وسيلة نقل فعالة وبأسعار معقولة ومريحة لجميع السكان. من خلال ستة خطوط مترو و84 محطة و80 مسارًا للحافلات و842 حافلة موزعة على 2860 محطة، ويهدف المشروع إلى تحسين تدفق المرور بشكل كبير وتقليل التلوث وتحفيز النمو الاقتصادي.
1.2 مليون راكب يوميًا
ويقع مترو الرياض في قلب مشروع الملك عبد العزيز، والذي سيكون العمود الفقري لشبكة النقل العام في المدينة. ومن المتوقع أن ينقل المترو في البداية 1.2 مليون راكب يوميًا، مع القدرة على التوسع إلى 3.6 مليون راكب عند اكتماله. ويكمل المترو شبكة حافلات واسعة النطاق، قادرة معًا على خدمة 1.7 مليون راكب يوميًا، خلال مرحلة التشغيل الأولية.
تم التخطيط لشبكة النقل مع وضع عدة عوامل رئيسية في الاعتبار، بما في ذلك حقيقة أن الطرق تم وضعها لخدمة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. كما تربط الشبكة النقاط الرئيسية ذات الأهمية، بما في ذلك المباني الحكومية والجامعات والمستشفيات والمراكز التجارية ومراكز النقل.
خطوط مترو الرياض الستة
الخط الأزرق: يمتد على طول طريق العليا – البطحاء – الحائر (38 كم)
الخط الأحمر: يتبع طريق الملك عبدالله (25.3 كم)
الخط البرتقالي: يمتد على طول طريق المدينة المنورة – طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول (40.7 كم)
الخط الأصفر: يربط طريق مطار الملك خالد الدولي (29.6 كم)
الخط الأخضر: يمتد على طول طريق الملك عبد العزيز (12.9 كم)
الخط البنفسجي: يمتد على طول طريق عبد الرحمن بن عوف – طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي (30 كم)

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