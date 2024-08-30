اختبارات على قطارات مترو الرياض تمهيدا لانطلاقه في 2025 - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
بالنسبة لأي شخص يزور الرياض هذه الأيام، فمن الواضح أن شبكة المترو التي قيد الإنشاء في المدينة والتي تبلغ تكلفتها 84.3 مليار ريال وصلت إلى مرحلة متقدمة، حيث تقوم بعض القطارات بإجراء اختبارات واضحة على خطوط معينة.
وتشير التقارير إلى أن أجزاء من النظام الذي يبلغ طوله 176 كيلومترًا قد تنطلق هذا العام أو أوائل عام 2025، بالرغم من وجود أي إعلان رسمي لذلك.
أسباب تأخر المشروع
انطلق المشروع لأول مرة في عام 2014، وكان من المقرر في البداية إكماله بحلول عام 2019. ولكن لأسباب مختلفة، بما في ذلك جائحة كوفيد-19، استغرق بناء مترو الرياض وقتًا أطول من المتوقع.
ومن المتوقع أن يلقى مترو الرياض ترحيبًا كبيرًا من قبل العديد من سكان العاصمة، ومن شأنه أن يوفر دفعة قوية لقطاع السياحة سريع النمو أيضًا.
لقد أدى النمو القوي في الاقتصاد السعودي المحلي، بفضل رؤية المملكة 2030، إلى توسع المدن مثل الرياض بسرعة، مما يضع ضغطًا طبيعيًا على شبكات الطرق المحلية.
نمو عدد السكان
عندما بدأ العمل في مشروع مترو الرياض في عام 2014، كان عدد سكان المدينة يقدر بنحو 6 ملايين نسمة، وفقًا لبيانات World Population Review. واليوم، نما عدد سكان الرياض إلى 7.8 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يتجاوز 9 ملايين نسمة بحلول عام 2035.
ولهذا السبب ركز المسؤولون بشكل كبير على ((مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض))، وهو حجر الزاوية في خطة تطوير مدينة الرياض الأوسع نطاقًا.
وتهدف الخطة إلى توفير وسيلة نقل فعالة وبأسعار معقولة ومريحة لجميع السكان. من خلال ستة خطوط مترو و84 محطة و80 مسارًا للحافلات و842 حافلة موزعة على 2860 محطة، ويهدف المشروع إلى تحسين تدفق المرور بشكل كبير وتقليل التلوث وتحفيز النمو الاقتصادي.
1.2 مليون راكب يوميًا
ويقع مترو الرياض في قلب مشروع الملك عبد العزيز، والذي سيكون العمود الفقري لشبكة النقل العام في المدينة. ومن المتوقع أن ينقل المترو في البداية 1.2 مليون راكب يوميًا، مع القدرة على التوسع إلى 3.6 مليون راكب عند اكتماله. ويكمل المترو شبكة حافلات واسعة النطاق، قادرة معًا على خدمة 1.7 مليون راكب يوميًا، خلال مرحلة التشغيل الأولية.
تم التخطيط لشبكة النقل مع وضع عدة عوامل رئيسية في الاعتبار، بما في ذلك حقيقة أن الطرق تم وضعها لخدمة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. كما تربط الشبكة النقاط الرئيسية ذات الأهمية، بما في ذلك المباني الحكومية والجامعات والمستشفيات والمراكز التجارية ومراكز النقل.
خطوط مترو الرياض الستة
الخط الأزرق: يمتد على طول طريق العليا – البطحاء – الحائر (38 كم)
الخط الأحمر: يتبع طريق الملك عبدالله (25.3 كم)
الخط البرتقالي: يمتد على طول طريق المدينة المنورة – طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول (40.7 كم)
الخط الأصفر: يربط طريق مطار الملك خالد الدولي (29.6 كم)
الخط الأخضر: يمتد على طول طريق الملك عبد العزيز (12.9 كم)
الخط البنفسجي: يمتد على طول طريق عبد الرحمن بن عوف – طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي (30 كم)
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