تزايد معدلات البطالة بين خريجي الجامعات في سويسرا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أفادت دراسة نشرها المكتب الاتحادي السويسري للإحصاء اليوم“الخميس” بأن معدل البطالة ارتفع بالمعنى الذي حددته منظمة العمل الدولية بين الأشخاص الحاصلين على مؤهلات عليا من 2.7% إلى 3.2% خلال الفترة ما بين عامي 2021 و2023.

وذكر راديو“لاك” السويسري أن الأكاديميين والحاصلين على مؤهلات عليا يواجهون صعوبة أكبر في العثور على وظيفة بعد الانتهاء من دراستهم، واتجهت البطالة إلى الارتفاع خلال السنوات الثلاث الماضية بين هذه الشريحة من السكان النشطين.

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وبعد عام واحد من التخرج في عام 2022، كان 3.9% من الخريجين الحاصلين على درجة الماجستير من إحدى الجامعات و3.4% من الخريجين الحاصلين على درجة البكالوريوس من جامعة العلوم التطبيقية عاطلين عن العمل وفقا لما أكدته الدراسة.

ومن بين الأكاديميين، فإن أولئك الذين واجهوا صعوبة أقل في دخول سوق العمل هم الحاصلين درجة الماجستير في الطب والصيدلة (1.4%) وفي العلوم التقنية (2.1%)،وفي مجالات الدراسة الأخرى، تتراوح معدلات البطالة ما بين 3.5% في العلوم الاقتصادية و 11.2% في المناهج الدراسية متعددة التخصصات وغيرها من المناهج بعد عام واحد من الحصول على الدبلوم.

ومن بين الحاصلين على درجة البكالوريوس كان الدخول إلى الحياة المهنية أسهل بالنسبة لأولئك الذين درسوا في مجالات الصحة (0.9%)، والعمل الاجتماعي (1.4%) والهندسة المعمارية والبناء والتخطيط (1.8%) وفقا للدراسة.

وبوجه عام، لا يواجه الأشخاص الذين تلقوا تدريبا في مؤسسات التعليم العالي صعوبة في العثور على عمل، حيث يبلغ معدل البطالة 0.8%. كما أظهرت الدراسة أنه في عام 2023، مارس 87% منهم نشاطاً مهنياً، بعد مرور عام على حصولهم على الدبلوم.

وبلغت هذه النسبة 78% بين الحاصلين على درجة الماجستير و60% بين الحاصلين على درجة البكالوريوس

علاوة على ذلك، فإن 80% من الأشخاص الحاصلين على شهادات عليا كانوا يعملون بشكل احترافي بعد ثلاثة أشهر من انتهاء تدريبهم.

ويفسر ذلك بشكل خاص حقيقة أن البعض منهم حصلوا بالفعل على شهادة تدريس واكتسبوا مؤهلات إضافية أثناء العمل، حسبما أكدت الدراسة مشيرة إلى أن هذه المعدلات بلغت نسبتها 55% بين الحاصلين علي درجة الماجستير و 46% بين الحاصلين علي درجة البكالوريوس.

وبالمقارنة مع العمل بدوام كامل، تقاضي الحاصلون علي درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس على دخل متوسط ​​في عام 2023 وصل الى 80,900 و80,300 فرنك على التوالي. فيما تقاضي الذين استكملوا دراساتهم العليا أجورا أعلى بنحو 15000 فرنك (95200 فرنك).

ومقارنة بعام 2021،انخفض الدخل الحقيقي بشكل عام في العام الماضي، حتى مع ارتفاع التضخم،وبالقيمة الاسمية،أي دون أخذ التضخم في الاعتبار،ارتفع متوسط ​​الدخل بنسبة 3.6%.

يذكر أن خريجي الجامعات الذين يحصلون على الدخول الأفضل هم الحاصلون على درجة الماجستير في الطب والصيدلة والعلوم الاقتصادية، حيث يبلغ الدخل السنوي الإجمالي الموحد 89300 فرنك، و87100 فرنك على التوالي، فيما يحصل خريجو الحقوق على دخل أقل بكثير، حيث يبلغ 65 ألفاً، مع الأخذ في الاعتبار أنهم يكملون من حيث المبدأ سنة تدريبا بعد دراستهم للحصول رسميا على لقب محام.

ومن بين حاملي درجة البكالوريوس،يصل دخل خريجي الدراسات التقنية وتكنولوجيا المعلومات إلى (85800 فرنك) وعلم النفس التطبيقي (83200 فرنك).

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