تزايد معدلات البطالة بين خريجي الجامعات في سويسرا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أفادت دراسة نشرها المكتب الاتحادي السويسري للإحصاء اليوم“الخميس” بأن معدل البطالة ارتفع بالمعنى الذي حددته منظمة العمل الدولية بين الأشخاص الحاصلين على مؤهلات عليا من 2.7% إلى 3.2% خلال الفترة ما بين عامي 2021 و2023.
وذكر راديو“لاك” السويسري أن الأكاديميين والحاصلين على مؤهلات عليا يواجهون صعوبة أكبر في العثور على وظيفة بعد الانتهاء من دراستهم، واتجهت البطالة إلى الارتفاع خلال السنوات الثلاث الماضية بين هذه الشريحة من السكان النشطين.
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وبعد عام واحد من التخرج في عام 2022، كان 3.9% من الخريجين الحاصلين على درجة الماجستير من إحدى الجامعات و3.4% من الخريجين الحاصلين على درجة البكالوريوس من جامعة العلوم التطبيقية عاطلين عن العمل وفقا لما أكدته الدراسة.
ومن بين الأكاديميين، فإن أولئك الذين واجهوا صعوبة أقل في دخول سوق العمل هم الحاصلين درجة الماجستير في الطب والصيدلة (1.4%) وفي العلوم التقنية (2.1%)،وفي مجالات الدراسة الأخرى، تتراوح معدلات البطالة ما بين 3.5% في العلوم الاقتصادية و 11.2% في المناهج الدراسية متعددة التخصصات وغيرها من المناهج بعد عام واحد من الحصول على الدبلوم.
ومن بين الحاصلين على درجة البكالوريوس كان الدخول إلى الحياة المهنية أسهل بالنسبة لأولئك الذين درسوا في مجالات الصحة (0.9%)، والعمل الاجتماعي (1.4%) والهندسة المعمارية والبناء والتخطيط (1.8%) وفقا للدراسة.
وبوجه عام، لا يواجه الأشخاص الذين تلقوا تدريبا في مؤسسات التعليم العالي صعوبة في العثور على عمل، حيث يبلغ معدل البطالة 0.8%. كما أظهرت الدراسة أنه في عام 2023، مارس 87% منهم نشاطاً مهنياً، بعد مرور عام على حصولهم على الدبلوم.
وبلغت هذه النسبة 78% بين الحاصلين على درجة الماجستير و60% بين الحاصلين على درجة البكالوريوس
علاوة على ذلك، فإن 80% من الأشخاص الحاصلين على شهادات عليا كانوا يعملون بشكل احترافي بعد ثلاثة أشهر من انتهاء تدريبهم.
ويفسر ذلك بشكل خاص حقيقة أن البعض منهم حصلوا بالفعل على شهادة تدريس واكتسبوا مؤهلات إضافية أثناء العمل، حسبما أكدت الدراسة مشيرة إلى أن هذه المعدلات بلغت نسبتها 55% بين الحاصلين علي درجة الماجستير و 46% بين الحاصلين علي درجة البكالوريوس.
وبالمقارنة مع العمل بدوام كامل، تقاضي الحاصلون علي درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس على دخل متوسط في عام 2023 وصل الى 80,900 و80,300 فرنك على التوالي. فيما تقاضي الذين استكملوا دراساتهم العليا أجورا أعلى بنحو 15000 فرنك (95200 فرنك).
ومقارنة بعام 2021،انخفض الدخل الحقيقي بشكل عام في العام الماضي، حتى مع ارتفاع التضخم،وبالقيمة الاسمية،أي دون أخذ التضخم في الاعتبار،ارتفع متوسط الدخل بنسبة 3.6%.
يذكر أن خريجي الجامعات الذين يحصلون على الدخول الأفضل هم الحاصلون على درجة الماجستير في الطب والصيدلة والعلوم الاقتصادية، حيث يبلغ الدخل السنوي الإجمالي الموحد 89300 فرنك، و87100 فرنك على التوالي، فيما يحصل خريجو الحقوق على دخل أقل بكثير، حيث يبلغ 65 ألفاً، مع الأخذ في الاعتبار أنهم يكملون من حيث المبدأ سنة تدريبا بعد دراستهم للحصول رسميا على لقب محام.
ومن بين حاملي درجة البكالوريوس،يصل دخل خريجي الدراسات التقنية وتكنولوجيا المعلومات إلى (85800 فرنك) وعلم النفس التطبيقي (83200 فرنك).
المصدر:
MENAFN29082024000202011048ID1108617968