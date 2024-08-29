ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق.. وداكس الألماني يحقق مستوى قياسيًا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الخميس، مع تقييم بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤ التضخم السنوي في أكبر اقتصادات منطقة اليورو بأكثر من المتوقع، ليسجل قراءة دون مستهدف البنك المركزي
الأوروبي البالغ 2%.
وعند نهاية التداولات، صعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.75% عند 524.57 نقطة، ليقترب المؤشر الأوروبي من إغلاقه القياسي المسجل في 15 مايو عند 524.71 نقطة.
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وارتفع“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.45% عند 8379 نقطة، وزاد“كاك” الفرنسي بنسبة 0.85% عند 7640 نقطة، وأضاف“داكس” الألماني نحو 0.7% ليغلق عند 18912 نقطة، وهو المستوى القياسي الـ30 للمؤشر هذا العام.
وأظهرت القراءة الأولية الصادرة من المكتب الإحصائي الفيدرالي، أن معدل التغير في مؤشر أسعار المستهلكين السنوي بألمانيا، تباطأ إلى 1.9% خلال أغسطس من 2.3% في يوليو، مع انكماش الأسعار خلال الشهر بنسبة 0.1% على أساس شهري، مقارنة بزيادة 0.3% في يوليو، وتوقعات استقرارها دون تغيير.
وتترقب الأسواق صدور قراءات التضخم والبطالة في منطقة اليورو غدًا الجمعة، مع إعلان بيانات مبيعات التجزئة وأسعار الواردات في ألمانيا، وموافقات الرهن العقاري وصافي اقتراض الأفراد في المملكة المتحدة.
المصدر:
MENAFN29082024000202011048ID1108617964
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