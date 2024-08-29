ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق.. وداكس الألماني يحقق مستوى قياسيًا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الخميس، مع تقييم بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤ التضخم السنوي في أكبر اقتصادات منطقة اليورو بأكثر من المتوقع، ليسجل قراءة دون مستهدف الأوروبي البالغ 2%.

وعند نهاية التداولات، صعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.75% عند 524.57 نقطة، ليقترب المؤشر الأوروبي من إغلاقه القياسي المسجل في 15 مايو عند 524.71 نقطة.

موضوعاتيرتفع وحيدًا عند الإغلاق ويحقق مستوى قياسيًا للمرة الثالثة في أغسطس سهم إنفيديا يتراجع للجلسة الثانية.. ومايكروسوفت تصبح ثاني أكبر الشركات قيمة في العالم فيتش تتوقع خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 175 نقطة أساس بنهاية عام 2025

وارتفع“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.45% عند 8379 نقطة، وزاد“كاك” الفرنسي بنسبة 0.85% عند 7640 نقطة، وأضاف“داكس” الألماني نحو 0.7% ليغلق عند 18912 نقطة، وهو المستوى القياسي الـ30 للمؤشر هذا العام.

وأظهرت القراءة الأولية الصادرة من المكتب الإحصائي الفيدرالي، أن معدل التغير في مؤشر أسعار المستهلكين السنوي بألمانيا، تباطأ إلى 1.9% خلال أغسطس من 2.3% في يوليو، مع انكماش الأسعار خلال الشهر بنسبة 0.1% على أساس شهري، مقارنة بزيادة 0.3% في يوليو، وتوقعات استقرارها دون تغيير.

وتترقب الأسواق صدور قراءات التضخم والبطالة في منطقة اليورو غدًا الجمعة، مع إعلان بيانات مبيعات التجزئة وأسعار الواردات في ألمانيا، وموافقات الرهن العقاري وصافي اقتراض الأفراد في المملكة المتحدة.

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