جيه بي مورجان: الفيدرالي يجب أن يخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس هذا العام - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتيرتفع وحيدًا عند الإغلاق ويحقق مستوى قياسيًا للمرة الثالثة في أغسطس سهم إنفيديا يتراجع للجلسة الثانية.. ومايكروسوفت تصبح ثاني أكبر الشركات قيمة في العالم فيتش تتوقع خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 175 نقطة أساس بنهاية عام 2025

يرى محللو بنك“جيه بي مورجان” أن حالة عدم اليقين المتزايدة اضطرت الاحتياطي الفيدرالي لتغيير مساره، بالتحول من خطوات تدريجية إلى الخوف من خفض أسعار الفائدة بعد فوات الأوان، بسبب ضعف سوق العمل الأمريكية.

وحسبما ورد في مذكرة للمقرض الأمريكي:” تراجع الطلب على العمالة، وارتفاع البطالة، يزيدان من المخاوف بشأن انزلاق اقتصاد الولايات المتحدة إلى الركود، رغم تفاؤل السوق المالية بشأن المسار المستقبلي لأداء قطاع الأعمال”.

وأضاف المحللون أن خطاب“جيروم باول” في“جاكسون هول”، يؤكد تحولًا في تقييم المخاطر، وأن الفيدرالي لا يريد الانتظار حتى تحسن ظروف العمل، ما يعني ضرورة خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس بحلول نهاية هذا العام.

ويعني تقييم المحللين لدى المقرض، مع بقاء ثلاثة اجتماعات فقط هذا العام، ضرورة تحول الفيدرالي من خفض صغير بمقدار 25 نقطة أساس خلال كل اجتماع، إلى الإقدام على تيسير نقدي قدره 50 نقطة أساس في اجتماع واحد على الأقل من اجتماعات هذا العام.

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