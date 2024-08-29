جيه بي مورجان: الفيدرالي يجب أن يخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس هذا العام - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة داو جونز
يرتفع وحيدًا عند الإغلاق ويحقق مستوى قياسيًا للمرة الثالثة في أغسطس سهم إنفيديا يتراجع للجلسة الثانية.. ومايكروسوفت تصبح ثاني أكبر الشركات قيمة في العالم فيتش تتوقع خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 175 نقطة أساس بنهاية عام 2025
يرى محللو بنك“جيه بي مورجان” أن حالة عدم اليقين المتزايدة اضطرت الاحتياطي الفيدرالي لتغيير مساره، بالتحول من خطوات تدريجية إلى الخوف من خفض أسعار الفائدة بعد فوات الأوان، بسبب ضعف سوق العمل الأمريكية.
وحسبما ورد في مذكرة للمقرض الأمريكي:” تراجع الطلب على العمالة، وارتفاع البطالة، يزيدان من المخاوف بشأن انزلاق اقتصاد الولايات المتحدة إلى الركود، رغم تفاؤل السوق المالية بشأن المسار المستقبلي لأداء قطاع الأعمال”.
وأضاف المحللون أن خطاب“جيروم باول” في“جاكسون هول”، يؤكد تحولًا في تقييم المخاطر، وأن الفيدرالي لا يريد الانتظار حتى تحسن ظروف العمل، ما يعني ضرورة خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس بحلول نهاية هذا العام.
ويعني تقييم المحللين لدى المقرض، مع بقاء ثلاثة اجتماعات فقط هذا العام، ضرورة تحول الفيدرالي من خفض صغير بمقدار 25 نقطة أساس خلال كل اجتماع، إلى الإقدام على تيسير نقدي قدره 50 نقطة أساس في اجتماع واحد على الأقل من اجتماعات هذا العام.
المصدر:
MENAFN29082024000202011048ID1108617963
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