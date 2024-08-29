داو جونز يقفز بنحو 450 نقطة متجهًا لتحقيق إغلاق قياسي جديد - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة داو جونز
يرتفع وحيدًا عند الإغلاق ويحقق مستوى قياسيًا للمرة الثالثة في أغسطس سهم إنفيديا يتراجع للجلسة الثانية.. ومايكروسوفت تصبح ثاني أكبر الشركات قيمة في العالم فيتش تتوقع خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 175 نقطة أساس بنهاية عام 2025
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات، اليوم الخميس، مع تقييم بيانات اقتصادية هدأت من مخاوف حدوث ركود، قبل صدور تقرير مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي غدًا الجمعة.
وخلال التداولات، صعد مؤشر“داو جونز” بنسبة 1.1% أو 447 نقطة إلى 41538 نقطة، وإذا استمرت مكاسب المؤشر الصناعي سيغلق عند مستوى قياسي جديد.
فيما زاد مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.9% أو 49 نقطة إلى 5642 نقطة، وارتفع“ناسداك” بنسبة 1.15% أو 205 نقاط إلى 17761 نقطة.
وأظهرت البيانات الصادرة قبل الجلسة، نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بنسبة 3% خلال الربع الثاني، مقارنة بتقديرات أولية أشارت إلى نموه بنسبة 2.8%، وارتفاعًا من معدل 1.4% في الربع الأول.
كما كشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار ألفي طلب إلى 231 ألفًا في الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من أغسطس، في حين كان متوقعًا تراجعها بصورة أكبر إلى 230 ألف طلب، من قراءة الأسبوع السابق المعدلة بالرفع بمقدار ألف طلب إلى 233 ألفًا.
المصدر:
MENAFN29082024000202011048ID1108617961
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