داو جونز يقفز بنحو 450 نقطة متجهًا لتحقيق إغلاق قياسي جديد - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتيرتفع وحيدًا عند الإغلاق ويحقق مستوى قياسيًا للمرة الثالثة في أغسطس سهم إنفيديا يتراجع للجلسة الثانية.. ومايكروسوفت تصبح ثاني أكبر الشركات قيمة في العالم فيتش تتوقع خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 175 نقطة أساس بنهاية عام 2025

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات، اليوم الخميس، مع تقييم بيانات اقتصادية هدأت من مخاوف حدوث ركود، قبل صدور تقرير مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي غدًا الجمعة.

وخلال التداولات، صعد مؤشر“داو جونز” بنسبة 1.1% أو 447 نقطة إلى 41538 نقطة، وإذا استمرت مكاسب المؤشر الصناعي سيغلق عند مستوى قياسي جديد.

فيما زاد مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.9% أو 49 نقطة إلى 5642 نقطة، وارتفع“ناسداك” بنسبة 1.15% أو 205 نقاط إلى 17761 نقطة.

وأظهرت البيانات الصادرة قبل الجلسة، نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بنسبة 3% خلال الربع الثاني، مقارنة بتقديرات أولية أشارت إلى نموه بنسبة 2.8%، وارتفاعًا من معدل 1.4% في الربع الأول.

كما كشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار ألفي طلب إلى 231 ألفًا في الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من أغسطس، في حين كان متوقعًا تراجعها بصورة أكبر إلى 230 ألف طلب، من قراءة الأسبوع السابق المعدلة بالرفع بمقدار ألف طلب إلى 233 ألفًا.

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