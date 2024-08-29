قطع حركة السير على طريق رأس النقب من 10 صباحاً وحتى 4 عصراً

(MENAFN
- Amman Net) قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، إن الطرق الخارجية تشهد حركة سير نشطة وانسيابية وإنه لم يتم التعامل خلال الفترة الصباحية مع أي حوادث أو إعاقات تؤثر على انسيابية الحركة المرورية.
ونوه في حديثه لإذاعة الأمن العام الاثنين، إلى أنه سيتم قطع حركة السير على الطريق الصحراوي بالاتجاهين من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا في منطقة راس النقب وتحويل السير القادم من عمان باتجاه الجنوب من خلال تحويله من منطقة المريغة باتجاه النقب القديم.
وأضاف إلى أنه سيتم كذلك السير القادم من العقبة باتجاه عمان سيتم تحويل السير من منطقة دبة حانوت باتجاه النقب القديم مبينا إن سبب قطع حركة السير هو انه سيتم تركيب أعمدة ضغط متوسط بالتعاون مع شركة الكهرباء الوطنية، والدوريات ستكون في الموقع للدلالة والإرشاد وتنظيم حركة السير لحين الانتهاء من ملحوظة قطع حركة السير .
ودعا مندوبا السائقين إلى ضرورة الالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة للمحافظة على انسيابية حركة السير و المحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، وإلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك مؤكدين الجاهزية التامة لتقديم المساعدة لمحتاجيها على مدار الــ ٢٤ ساعة.
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