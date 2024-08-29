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قطع حركة السير على طريق رأس النقب من 10 صباحاً وحتى 4 عصراً

8/29/2024 9:58:18 AM
(MENAFN- Amman Net) قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، إن الطرق الخارجية تشهد حركة سير نشطة وانسيابية وإنه لم يتم التعامل خلال الفترة الصباحية مع أي حوادث أو إعاقات تؤثر على انسيابية الحركة المرورية.
ونوه في حديثه لإذاعة الأمن العام الاثنين، إلى أنه سيتم قطع حركة السير على الطريق الصحراوي بالاتجاهين من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا في منطقة راس النقب وتحويل السير القادم من عمان باتجاه الجنوب من خلال تحويله من منطقة المريغة باتجاه النقب القديم.
وأضاف إلى أنه سيتم كذلك السير القادم من العقبة باتجاه عمان سيتم تحويل السير من منطقة دبة حانوت باتجاه النقب القديم مبينا إن سبب قطع حركة السير هو انه سيتم تركيب أعمدة ضغط متوسط بالتعاون مع شركة الكهرباء الوطنية، والدوريات ستكون في الموقع للدلالة والإرشاد وتنظيم حركة السير لحين الانتهاء من ملحوظة قطع حركة السير .
ودعا مندوبا السائقين إلى ضرورة الالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة للمحافظة على انسيابية حركة السير و المحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، وإلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك مؤكدين الجاهزية التامة لتقديم المساعدة لمحتاجيها على مدار الــ ٢٤ ساعة.

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