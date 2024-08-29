إعصار شانشان يضرب جنوب غرب اليابان اليوم ويسبب دماراً كبيراً

(MENAFN
) ضرب الإعصار شانشان جنوب غرب اليابان اليوم الخميس بتاريخ 29 أغسطس، مما تسبب في دمار كبير في محافظة كاغوشيما، وقد ضرب الإعصار الساحل بالقرب من مدينة ساتسوماسينداي على جزيرة كيوشو، مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح قوية وصلت سرعتها إلى 198 كيلومترًا في الساعة، وقد أسفرت هذه الظاهرة الجوية الكارثية عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، مع الإبلاغ عن فقدان شخص واحد، وإصابة شخصين بجروح خطيرة، واصابة خمسة آخرين بجروح طفيفة، وأشارت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى أن شانشان قد يكون من أشد العواصف التي تؤثر على المنطقة، مما دفع السلطات المحلية إلى إصدار أوامر بالإخلاء تؤثر على ملايين السكان في عدة مناطق.
وفي أعقاب العاصفة، توقفت الشركات الكبرى مثل تويوتا ونيسان عن العمل في بعض أو كل مصانعها المحلية بسبب الأحوال الجوية السيئة، وذكرت شركة كيوشو للطاقة الكهربائية أن أكثر من 250,000 منزل في سبع محافظات كانت بدون كهرباء صباح الخميس، ويشير بطء حركة الإعصار إلى أن إجمالي كمية الأمطار قد تكون كبيرة، مما يفاقم الوضع.
في حين امتد تأثير إعصار شانشان إلى ما وراء المناطق السكنية، مع اضطرابات كبيرة في وسائل النقل. تم إلغاء أكثر من 600 رحلة داخلية، وتوقفت خدمات القطارات في العديد من مناطق كيوشو، وحذرت وكالة الأرصاد الجوية من أن العاصفة من المتوقع أن تتحرك نحو اليابان الوسطى والشرقية، بما في ذلك العاصمة طوكيو، خلال عطلة نهاية الأسبوع القادمة، مما قد يؤدي إلى مزيد من التعقيدات والأضرار.
MENAFN29082024000045015682ID1108615193
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.