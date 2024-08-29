وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يستعدون لعقد اجتماع في بروكسل لمناقشة قضايا دولية ملحة

(MENAFN
) يستعد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع غير رسمي في بروكسل اليوم الخميس بتاريخ 29 أغسطس، لمناقشة عدة قضايا دولية ملحة، بما في ذلك النزاعات المستمرة في أوكرانيا وقطاع غزة، فضلاً عن الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في فنزويلا، وكان الاجتماع، الذي يترأسه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، مخططًا في الأصل لإقامته في بودابست، لكن تم نقله إلى بروكسل استجابة للاجتماع المثير للجدل الذي عقده رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
في أوائل يوليو.
كما ستبدأ الجلسة بمناقشة حول الصراع بين روسيا وأوكرانيا، بمشاركة وزير
الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، وتمثل هذه المناقشة مرور عامين ونصف على غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، وتأتي بعد التطورات الأخيرة بما في ذلك الهجوم المفاجئ الذي شنته أوكرانيا على منطقة كورسك الروسية في وقت سابق من هذا الشهر، كما سيشارك الوزراء في غداء عمل مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يركز على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا والقضايا العالمية الأوسع ذات الاهتمام المشترك.
في حين ستغطي أجندة الاجتماع أيضًا الجهود الرامية إلى التوسط لتهدئة الوضع وتأمين اتفاق بشأن الرهائن بين إسرائيل وحماس، حيث ستنضم سيغريد كاغ، المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة في غزة، إلى النقاش، وسينتهي الاجتماع بمراجعة الأزمة السياسية في فنزويلا، حيث تم الطعن في حكم المحكمة العليا الفنزويلية الأخير بإعادة انتخاب الرئيس الحالي نيكولاس مادورو من قبل عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وبيرو والأرجنتين والإكوادور وبنما وأوروغواي وكوستاريكا، التي تدعي أن مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس كان الفائز الشرعي في انتخابات 28 يوليو.
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