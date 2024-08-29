السيسي يحذر من خطورة التصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية

MENAFN - Palestine News ) القاهرة/PNN- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر ماضية في جهودها بالتنسيق مع الشركاء لوضع حد لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وحذر السيسي خلال لقائه عددا من لجان الكونغرس الأميركي في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، من خطورة التصعيد والتوتر الذين تشهدهما المنطقة بسبب استمرار العدوان.

كما حذر، من خطورة التصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية، الذي يزيد بشدة مخاطر تعقيد الموقف الإقليمي، مشدداً على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لوقفه، والعمل على تنفيذ ما تم التوافق عليه دولياً ويحظى بشرعية كاملة بشأن حل الدولتين، ويضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.