السيسي يحذر من خطورة التصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية

(MENAFN
- Palestine News Network
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القاهرة/PNN- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر ماضية في جهودها بالتنسيق مع الشركاء لوضع حد لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وحذر السيسي خلال لقائه عددا من لجان الكونغرس الأميركي في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، من خطورة التصعيد والتوتر الذين تشهدهما المنطقة بسبب استمرار العدوان.
كما حذر، من خطورة التصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية، الذي يزيد بشدة مخاطر تعقيد الموقف الإقليمي، مشدداً على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لوقفه، والعمل على تنفيذ ما تم التوافق عليه دولياً ويحظى بشرعية كاملة بشأن حل الدولتين، ويضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
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