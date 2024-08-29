الأمم المتحدة تدين استهداف الاحتلال لمركبة في غزة تحمل شارتها

MENAFN - Palestine News ) نيويورك/PNN- أدان المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمركبة عمل إنساني في غزة، كانت عليها بوضوح شارة الأمم المتحدة.

وأوضح، أن جنود الاحتلال استهدفوا المركبة عشر مرات بالرصاص بعضها استهدف النوافذ الأمامية، فيما كانت المركبة ضمن قافلة تم تنسيق تحركها بشكل كامل مع جيش الاحتلال.

وأشار المتحدث الأممي، إلى أن المركبة أصيبت بعشر رصاصات على الأقل، منها خمس على الجانب الذي يوجد فيه السائق، واثنتان على جانب الركاب وثلاث في أجزاء أخرى من السيارة. ولم يُصب أي من الموظفين الذين كانوا على متن السيارة بضرر جسدي.

وشدد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني في كل الأوقات، بما يعني حماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والصحة أينما كانوا في غزة.



