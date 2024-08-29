إسرائيل.. المعارضة تدعو لتجاوز الخلافات للإطاحة بحكومة نتنياهو

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل/PNN- دعا زعيم تحالف "الديمقراطيين" الإسرائيلي، يائير غولان، الخميس، المعارضة لتجاوز خلافاتها والعمل لإجراء في أقرب وقت ممكن في سبيل الإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو.

وتحالف "الديمقراطيون" المعارض أعلن في 12 يوليو/تموز الماضي، ويضم "حزب العمل" أحد مؤسسي دولة إسرائيل، لكن شعبيته تراجعت كثيرا في العقود الأخيرة، و"ميرتس" الحزب اليساري الوحيد المؤيد لقيام دولة فلسطينية ويعارض الاستيطان.

وقال غولان وهو زعيم "حزب العمل" في حديث لإذاعة 103FM: "إسرائيل في وضع حرج، وهذا هو الوقت الذي نحتاج فيه إلى تجاوز خلافاتنا في المعارضة والدخول بعمل مشترك لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن واستبدال هذه الحكومة".

وأضاف: "تلقيت ردودًا إيجابية، وآمل أن نصوغ في الأيام المقبلة نمطًا مشتركًا للعمل يهدف إلى تكثيف النشاط البرلماني".

واستدرك قائلا: "لن أخوض في الأسماء لكن الأصداء إيجابية، وآمل أن يمثل ذلك بداية حقبة جديدة من تكثيف الجهود الشعبية والسياسية للإطاحة بهذه الحكومة".

وأشار غولان، النائب الأسبق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إلى أن "هذه ساعة قيادة يجب أن نتبنى فيها أنماط عمل لم يكن من المفترض أن نقوم بها في الماضي".

واعتبر أن "إسرائيل في حالة طوارئ لم يسبق لها مثيل"، وقال: "البعض منا لا يدرك مدى خطورة الوضع، يجب أن نعود إلى رشدنا ونعيد المشروع الصهيوني إلى مستوياته الأصلية".

وأردف غولان: "أنا أفتح الباب للجميع - أي شخص يريد أن يؤمن أن إسرائيل هي وطن قومي للشعب اليهودي، دولة حرية ومساواة وديمقراطية يمكن أن يكون شريكا"، وفق تعبيره، وأعرب عن أمله في أن "ينضم الجميع ونشكل جبهة معارضة".

وأشار إلى وجود "اختلافات سياسية ومقاربات، ولكن يجب أن نسمو فوقها ونخلق قوة معارضة لتحل محلّ هذه الحكومة الرهيبة التي تدمّر إسرائيل وطنيا أو أمنيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا"، وفق تأكيده.

وأكد أن "الائتلاف (الحكومة) مدمّر لدولة إسرائيل، وكل من هو على استعداد لأن يكون جزءا من معارضة قوية ومؤثرة سينضم".

وبشأن الأحزاب المشكلة للحكومة، قال غولان: "إنهم ليسوا صهيونية دينية - إنهم ليسوا صهيونية على الإطلاق. أولئك الذين يتبنون مواقف فاشية وقومية متطرفة تعبد العنف، ليسوا صهاينة. أنا أحارب هذا التحالف".

وأضاف: "يتكون الائتلاف من أشخاص يدمرون دولة إسرائيل، هذا الشيء يجب أن يتوقف. كل من يقبل المبادئ كما ذكرتها فهو مستعد للقتال من أجل مستقبل دولة إسرائيل".

وتابع غولان: "(وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش و(وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير لا يريدان دولة ديمقراطية ومساواة أو حرية، لذا فهما ليسا شريكين".

والأربعاء، دعا غولان، في رسالة بعثها إلى أحزاب المعارضة، وعرضها في كلمة مصورة بثها على منصة إكس، قادة أحزاب المعارضة إلى عقد اجتماع عاجل لبحث سبل إسقاط حكومة نتنياهو خلال الدورة البرلمانية الشتوية القريبة للكنيست (البرلمان)".

وفي 22 من يوليو/ تموز الماضي بدأ الكنيست عطلته الصيفية، ومن المقرر أن يعود للانعقاد منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مع بدء الدورة الشتوية.

وادعى غولان إلى أنه "بعد مرور 11 شهرًا على أكبر مجزرة منذ المحرقة (بحق اليهود إبان الحرب العالمية الثانية)، ما زالت الحكومة تقف وكأنها غير مسؤولة عن الفشل والإخفاقات المستمرة".

وردا على تصريحات ورسالة غولان، قال زعيم المعارضة يائير لابيد على إكس: "سنواصل العمل مع كافة أطراف المعارضة، أمام الكواليس وخلفها، حتى يتم إسقاط حكومة الكوارث التي تدمر البلاد".

وتتهم المعارضة وطيفٌ واسع من المجتمع الإسرائيلي، نتنياهو بالفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة وإطالة أمدها للحفاظ على بقائه السياسي، مع إهدار عدة فرص للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين.

ولأكثر من مرة منذ أشهر، دعت المعارضة لإسقاط حكومة نتنياهو للأسباب ذاتها، فيما تشهد العديد من المدن احتجاجات للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع "حماس" وإجراء انتخابات مبكرة.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 134 ألف شهيد ومصاب، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.