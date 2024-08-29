الاحتلال يجدد قصفة عدة بلدات في جنوب لبنان
التاريخ
8/29/2024 8:13:53 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيروت/PNN- جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قصفها على عدة بلدات جنوب لبنان.
وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات استهدفت جبل الريحان وبلدة كفر كلا، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات دير ميماس، وكفر شوبا، والوزاني، تزامنا مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي وخرق جدار الصوت وصولاً للعاصمة بيروت.
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