حرب حقيقية في الضفة: نتنياهو يستكمل حروبه بقلم د. سنية الحسيني

MENAFN - Palestine News ) تصعيد عنيف يمارسه الاحتلال في الضفة، وقد يكون للتطورات المفتوحة على الجبهات الأخرى تأثيراً على هذا التصعيد، مع الوضع بعين الإعتبار أن الضفة الغربية، الخاضعة لسلطة الاحتلال الفعلية وسيطرته الأمنية يحمل الاعتداء عليها اعتباراً خاصاً، يفرض على القوة القائمة حماية السكان. تماماً كما تتعرض غزة منذ أكثر من عشرة شهور لهجمات مدمرة على شعب محاصر ممنوع من الحركة، ويحرم من أبسط الحقوق الإنسانية اللازمة لاستمرار حياته، وسط صمت دولي متواطئ. إن دعم الولايات المتحدة وحلفائها المفتوح لإسرائيل وصمت العالم أمام المجازر المقترفه في غزة يفتح لنا مجال سوداوية التوقعات في الضفة أيضاً. استشهد أمس ١١ فلسطيني في الضفة الغربية بعد هجمات طالت مناطق متفرقة فيها تركز جلها في الشمال، وفي سياسة غير معهودة في الضفة الغربية أنذر الاحتلال سكان مخيم نور شمس بالخروج من مخيمهم تمهيداً لقصفه، وكان قد بدأ سياسة قصف جوي لاهداف فلسطينية العام الماضي. إن تلك الأحداث تنسجم مع تصريحات سابقة تحدثت قبل أيام حول نية الاحتلال شن هجوم من نوع مختلف عن المتعارف عليه في الضفة الغربية، ويبدو أننا نشهد إرهاصاته.

جاء ذلك التحرك باتجاه الضفة الغربية في ظل ثلاثة عوامل، الأول يتعلق بنتنياهو وحكومته والتطلعات بالبقاء في الحكم، وهو للأمر الذي يتطلب بقاء الوضع الإسرائيلي في حالة أزمة، بينما يرتبط العامل الثاني بتطورات الهجوم على غزة والذي لم يحقق أهدافه بالقضاء على حركة حماس، الصامدة في الميدان، عدم اخراج المحتجزين، وبقاء الوضع ضمن حدود حالة من الاستنزاف في غزة، ويتعلق العامل الثالث برد حزب الله الأخير، والذي أكد على خلاصة تفيد بصعوبة فكرة الذهاب لحرب مع لبنان الآن في ظل الظروف الحالية. في إطار هذه العوامل الثلاث وتفاعلاتها، يبقى اشعال نتنياهو لجبهة الضفة الغربية الآن أقل الأثمان تكلفة لضمان استمرار حكومته، وذلك بتنفيذ خطط موضوعة سلفاً. وهذا من شأنه أن يعني أننا أمام جبهة مفتوحة وممتدة زمانياً، أي ليست أحداث عابرة متفرقة، بل هي خطة لضبط الأوضاع ورسم الحدود في الضفة الغربية.

لعل أهم التطورات التي جدت على الساحة اليوم في ظل معارك نتنياهو المفتوحة، رد حزب الله الأخير قبل أيام، والذي قد تكون نتائجه محفزاً لاضطرار نتنياهو لفتح جبهة الضفة. ليس من الخفي أن إيران وحزب الله عملا بكل طاقاتهما لمنع انفجار حرب إقليمية واسعة مع الاحتلال، تجنباً لأثمانها الباهظة، وتعطيلاً لأهداف نتنياهو وتوجهاته. أكد هجوم حزب الله قبل أيام على صعوبة خوض الاحتلال عملياً لحرب عسكرية واسعة ومباشرة مع حزب الله، رغم توجه ورغبة حكومة نتنياهو اليمينية لذلك، في ظل تعقدات المشهد الميداني وتحذيرات الحليف الأميركي ونصيحة حلفاء غربيين.

وفي ظل عدم رغبة حزب الله وإيران بخوض هذه الحرب مع الكيان المحتل وتوسيع جبهة القتال، أرسل حزب الله عدد من الرسائل من خلال رده الذي جاء قبل أيام. تعمد حزب الله تأخير رده لمدة شهر تقريبًا، في ظل ترتيب حدود الرد، وإعطاء فرصة لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة التي أطلقتها الولايات المتحدة في أعقاب حادث اغتيال فؤاد شكر وإسماعيل هنية لامتصاص فرصة نشوب حرب إنتقامية، ليثبت حزب الله أن أولوياته وقف الحرب على غزة، وأن من شأن وقف العدوان على القطاع إطفاء جميع الجبهات المشتعلة الأخرى.

بدأ رد حزب الله بعد وقت قصير من قيام طيران الاحتلال بضرب مواقع عسكرية لحزب الله، بما اعتبره "ضربة استباقية" لإحباط هجوم أكبر لحزب الله. ورغم تلك الضربة الاستباقية تمكن حزب الله من تنفيذ هجومه، الذي وصفه بـ "المحدود" وفق المخطط له. وجميعنا يعلم أن حزب الله أرد أن يقدم رداً نوعياً متوازناً لا ينتهي بحرب إقليمية أوسع لا يريدها، ولا يريد استهداف المدنيين، وفي نفس الوقت أراد رد قوي، يتناسب مع جريمة اغتيال فؤاد شكر. إن إيعاز نتنياهو للوزراء والنواب والمسؤولين بعدم الإدلاء بتصريحات إعلامية في أعقاب رد حزب الله، وتوجيه إنتقادات لاذعة لنتنياهو وحكومة الاحتلال، وعدم رغبة نتنياهو في أعقاب رد حزب الله بالتصعيد يجعل المعطيات التي قدمها نصر الله لهجوم حزبه أقرب للتصديق.

ووفقاً للأمين العام لحزب الله، فإن الرد تضمن إطلاق 340 صاروخاً على منشآت عسكرية في شمال فلسطين، وتم استهداف منشأتين استراتيجيتين في العمق، وهما مقر الوحدة 8200، وهي جهاز استخباراتي تابع لجيش الاحتلال في موقع بالقرب من تل أبيب، والتي يعتقد أنها المسؤولة إستخباراتياً عن عملية الإغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت، كما تم استهداف قاعدة جوية تدير أنظمة الدفاع الصاروخي تقع في شمال تل أبيب. ويعتقد أن يوسي سارييل قائد وحدة 8200 كان المستهدف من العملية، وهو الذي يقود واحدة من أقوى وكالات المراقبة في العالم. وتمنع الرقابة العسكرية الإسرائيلية نشر أي معلومات حول الموضوع. وإذا صحت تلك التسريبات فان ذلك يعني باختصار أن الحزب نجح في الوصول إلى تل أبيت واغتيال قائد عسكري مهم، في تأكيد على قاعدة السن بالسن وتوازن الردع، وقدرات الحزب الاستخباراتية العالية.

وفي ظل رد محسوب بعناية وجه الحزب نيرانه بعيداً عن المدنيين، في رسالة أراد فيها إبعاد المدنيين عن معادلة الصراع. واعتبر أن وضع ذلك المعطى في معادلة الردع من قبل حزب الله اضافة مهمة على المعادلة، بعد أن أثبت العدو استهانته الفاضحة بحياة المدنيين، في الماضي وحاضر غزة. إن ذلك المعطى لهو رسالة للإسرائيليين قبل أي جهة أخرى، وتعني أن انضباط هجمات جيش الاحتلال تجاه المدنيين اللبنانيين، يعني حماية تلقائية للمدنيين في الشارع الإسرائيلي. فسعى نصر الله في خطابه في الخامس والعشرين من آب الماضي في أعقاب رد الحزب على اغتيال شكر إلى طمأنة المستمعين إلى أن حرباً أكبر لن تحدث وأن الناس قادرون على العودة إلى حياتهم الطبيعية، وقد تكون هذه الرسالة موجهة للمدنيين اللبنانيين وغير اللبنانين أيضاً.

وجاء رد حزب الله مستقلاً عن باقي أطراف التحالف الأخرى الأمر الذي يفتح المجال لهجمات تالية ويعني أن حالة الانتظار والترقب وعدم اليقين لدى حكومة الاحتلال لاتزال مفتوحة. وجاء تأكيد نصر الله بأن نتائج رد الحزب خاضعة للتقييم، للحكم بمدى كفايتها ليصب في ذات الاتجاه. في رده على اغتيال شكر، يضع نصر الله مرة أخرى قواعد اللعبة بعد أن أعلن إنتهاء الهجوم أو الرد، وذلك بالاكتفاء بإطلاق أكثر من 340 قذيفة صاروخية وطائرة مسيرة. في الأسبوعين اللذين أعقبا جريمة اغتيال شكر في قلب العاصمة بيروت، واصل حزب الله هجماته اليومية في الشمال، ملتزماً بالمعادلات التي وضعها خلال الأشهر العشرة الماضية، والتي أرساها بعد عدوان الاحتلال على غزة، بادخاله الجبهة الشمالية لفلسطين كجبهة مساندة لغزة. وقبل ٧ أكتوبر حافظ حزب الله على معادلة ردع متوازن مع الاحتلال.

طالما واجهت القوات الوطنية المسلحة جيوشاً تقليدية جرارة في الماضي وانتصروا عليها، مهما بلغت قوة تلك الجيوش التقليدية، وبساطة المواجهة الوطنية، وكثيراً ما حسمت النتائج لصالح تلك القوى الوطنية، ولعل التجربة الأميركية في فيتنام والعراق وأفغانستان خير مثال على ذلك. اليوم تدخل المواجهة بين تلك القوى الوطنية والقوى المحتلة أو الغازية في منطقتنا مرحلة متطورة تخطت الحدود الماضية في ظل التطور التكنولوجي الهائل ويسر الوصول اليه، فما بين الصواريخ الموجهة القصيرة المدى والمتوسطة والطويلة، والطائرات بدون طيار، والهجمات الإلكترونية والعمل من داخل الأنفاق تحت الأرض، باتت المواجهة أشد تعقيداً، وغير مضمونة النتائج. فحرب مع غزة أو لبنان وحتى في الضفة الغربية لا تحسم بالضرورة بالقوة العسكرية التقليدية مع أصحاب الأرض. إن الضفة الغربية تعد خاصرة رخوة لكيان الاحتلال، وليست وحدها فهناك مناطق أخرى تشبهها، وعلى الاحتلال أن يعي أن لكل فعل رد فعل.



