البصمة الذكية في الصحة قريبا جدا

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالكريم العبدالله
تبدأ وزارة الصحة في القريب العاجل بتطبيق نظام "البصمة الذكية" للحضور والانصراف.
وسيتم إصدار تعميم من وزارة الصحة بآلية التطبيق خلال الفترة القليلة المقبلة، علما انه سيتم في البداية تطبيقها تجريبيا ، ومن ثم رسميا بعد اكتمال كافة الاجراءات.
واعلنت وزارة الصحة عبر موقعها عن البرنامج الجديد الخاص بـ"البصمة الذكية" وآلية استخدامه.
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