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البصمة الذكية في الصحة قريبا جدا

8/29/2024 7:22:07 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله

تبدأ وزارة الصحة في القريب العاجل بتطبيق نظام "البصمة الذكية" للحضور والانصراف.

وسيتم إصدار تعميم من وزارة الصحة بآلية التطبيق خلال الفترة القليلة المقبلة، علما انه سيتم في البداية تطبيقها تجريبيا ، ومن ثم رسميا بعد اكتمال كافة الاجراءات.

واعلنت وزارة الصحة عبر موقعها عن البرنامج الجديد الخاص بـ"البصمة الذكية" وآلية استخدامه.

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