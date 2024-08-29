سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 78 67 دولار

(MENAFN
- Al-Anbaa)
انخفض سعر برميل النفط الكويتي
1.79 دولار ليبلغ 78.67 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 80.46 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند
78.65 دولارا للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي
1.01 دولار ليتحدد سعر تسويتها عند
74.52 دولار.
وأظهرت بيانات صادرة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم أمس أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 846 ألف برميل إلى
425.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 23 أغسطس.
وأضافت الإدارة إن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما انخفضت 668 ألف برميل في حين صعد استهلاك الخام في مصافي التكرير 175 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع.
وأشارت إلى صعود مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة 300 ألف برميل في الأسبوع إلى
123.1 مليون برميل في حين ارتفع صافي واردات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بواقع 282 ألف برميل يوميا إلى
2.9 مليون برميل.
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