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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 78 67 دولار

8/29/2024 7:22:07 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) انخفض سعر برميل النفط الكويتي
1.79 دولار ليبلغ 78.67 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 80.46 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند
78.65 دولارا للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي
1.01 دولار ليتحدد سعر تسويتها عند
74.52 دولار.

وأظهرت بيانات صادرة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم أمس أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 846 ألف برميل إلى
425.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 23 أغسطس.

وأضافت الإدارة إن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما انخفضت 668 ألف برميل في حين صعد استهلاك الخام في مصافي التكرير 175 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع.

وأشارت إلى صعود مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة 300 ألف برميل في الأسبوع إلى
123.1 مليون برميل في حين ارتفع صافي واردات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بواقع 282 ألف برميل يوميا إلى
2.9 مليون برميل.

MENAFN29082024000130011022ID1108614905

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