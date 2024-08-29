الكهرباء والماء ضعف في المياه العذبة بالدسمة والدعية السبت المقبل
التاريخ
8/29/2024 7:22:07 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، عن القيام ببعض الأعمال في الشبكة المائية بشارع القاهرة يوم السبت المقبل 31 الجاري عند الساعة الثامنة مساءً ولمدة 12 ساعة، مما يترتب عليه ضعفاً في المياه العذبة في منطقتي الدسمة والدعية.
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