المشعان الأشغال تعمل بشكل مكثف لضمان الانتهاء من مبنى الركاب الجديد T2

MENAFN - Al-Anbaa) قالت الأشغال العامة د.نورة المشعان، إن مشروع المطار الجديد "مبنى الركاب الجديد T2" يأتي تأكيدا على الالتزام بتطوير قطاع الطيران المدني ودوره الحيوي في دعم النمو الاقتصادي للبلاد والحرص على إنجاز الأعمال والمشاريع والإيمان بأن العمل الجاد يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأضافت المشعان لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الخميس، خلال الاجتماع مع الجهات الحكومية المرتبطة بالمشروع أن "مبنى الركاب الجديد T2" يعتبر أحد المشاريع الوطنية الطموحة لتطوير البنية التحتية للبلاد وتحديثها بما يخدم رؤية "كويت جديدة 2035" وتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار وقد تم الإجماع على ضرورة سرعة إنجاز المشروع في المواعيد المحددة وضمن البرنامج الزمني للعقد.

وأكدت حرص الحكومة على تسخير كل الإمكانيات والتسهيلات لاستكمال مشروع المطار وفق البرنامج الزمني المقرر لافتة إلى أن الاهتمام بتطوير البنى التحتية لقطاع النقل الجوي في البلاد يقع على رأس الأولويات من خلال انتهاج أفضل المعايير الدولية في مجال صناعة الطيران المدني.

وأوضحت أن وزارة الأشغال "تعمل وتتعاون بشكل مكثف لضمان الانتهاء من مبنى الركاب الجديد T2 الذي يسهم بشكل كبير في تحسين تجربة المسافرين وتوسيع قدراتنا لاستيعاب الزيادة المتوقعة في حركة النقل الجوي".

وشددت الوزيرة المشعان على ضرورة التنسيق لحل المواضيع العالقة وضرورة التعاون وتذليل جميع العقبات للانتهاء من تنفيذ المشروع في الموعد المحدد.

وذكرت أنه تمت خلال الاجتماع أيضا مناقشة كتاب "الطيران المدني" رقم 10261/7 وآخر المستجدات من "الطيران المدني" بخصوص شركات الاتصالات وآخر المستجدات من قبل هذه الإدارة أيضا بخصوص الكتب المرسلة للتنسيق للحزمة "3".

وبينت أن الاجتماع تناول أيضا مناقشة الطرق المؤدية إلى مطار الكويت الدولي مشددة على ضرورة الانتباه للعوائق المحتملة التي قد تواجه المسافرين أثناء الوصول إلى المطار.

وحضر الاجتماع المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني بالتكليف المهندس دعيج العتيبي وممثلو جهاز متابعة الأداء الحكومي والجهات المعنية بالمشروع وأعمال المتابعة الأسبوعية.