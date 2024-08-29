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إصابتان برصاص الاحتلال في جنين

8/29/2024 7:15:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN- أصيب مواطنان، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين.

ونقلا عن الهلال الأحمر، فقد تعاملت طواقمه مع إصابتين إحداهما بالرصاص الحي في الفخذ، والأخرى بالشظايا في الرأس، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يتبع..

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