إصابتان برصاص الاحتلال في جنين

إصابتان برصاص الاحتلال في جنين
التاريخ
8/29/2024 7:15:01 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
جنين / PNN- أصيب مواطنان، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين.
ونقلا عن الهلال الأحمر، فقد تعاملت طواقمه مع إصابتين إحداهما بالرصاص الحي في الفخذ، والأخرى بالشظايا في الرأس، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
يتبع..
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