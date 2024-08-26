مارك شنايدر يُفصل من منصب الرئيس التنفيذي لشركة نستله

(MENAFN
) تم فصل مارك شنايدر من منصب الرئيس التنفيذي لشركة نستله، وهو قرار مفاجئ نظرًا لنجاحه في قيادة الشركة خلال جائحة كوفيد-19 وإعادة هيكلتها بشكل كبير، وتحت قيادته، تمكنت نستله من تحسين هوامش الأرباح والتعامل بفعالية مع أزمة سلسلة الإمداد الشديدة، ورغم هذه الإنجازات، فإن قرار الإقالة جاء بسبب تزايد استياء مجلس الإدارة من أداء الشركة في المبيعات وتأخيرات تطوير المنتجات. لم يتضمن الإعلان الصادر يوم الخميس تبريرًا مفصلًا من نستله، ولم يتناول شنايدر الوضع علنًا.
كما لعب قلق مجلس الإدارة المتزايد بشأن نمو المبيعات الراكد والتقدم البطيء في ابتكار المنتجات دورا حاسما في إقالة شنايدر، وأشار المحلل برونو مونتيني إلى أنه على الرغم من أن شنايدر كان يُعتبر قائدًا كفءًا، فقد انخفضت أسهم نستله بنحو 30% من ذروتها في أوائل عام 2022، وهذا التراجع يبرز الصعوبات الأخيرة التي واجهتها الشركة ويعكس القضايا الأوسع التي شهدتها تحت قيادة شنايدر، ويشير انخفاض قيمة الأسهم إلى قلق المستثمرين بشأن آفاق الشركة المستقبلية والتحديات التشغيلية.
في حين سبق لشنايدر أن اعترف بصعوبات اضطرابات سلسلة الإمداد في عام 2022، والتي شعر بأنها غيرت بشكل غير مقصود من منتجات العلامات التجارية المتاجر من خلال تقليص الفرص للابتكار، وعلى الرغم من جهوده لمعالجة هذه التحديات ودفع الشركة إلى الأمام، فإن مخاوف مجلس الإدارة بشأن سرعة التقدم وأداء المبيعات أدت في النهاية إلى إقالته، ويُمثل هذا القرار تحولًا كبيرًا لشركة نستله، حيث تسعى لمعالجة القضايا التي تؤثر على نموها وقدرتها التنافسية في السوق.
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