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الكيان ينثر الموت.. عالم صامت متآمر

12/4/2023 11:23:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






لا حد لدموية الاحتلال في إراقة دماء الأطفال والنساء بمجازر أكثر وحشية وشراسة تستهدف الأحياء والمنازل السكنية ومدارس تؤوي النازحين في شمال قطاع غزة، الذي بات ممسوحا بالأرض في جزئه الأكبر مساحة، بدون أن يلجم فتح جبهات قتالية ضد أهداف له أو لحليفه الأميركي بالمنطقة من عدوانه، خلا تعميق أزمته الداخلية.
وعلى وقع جرائم الاحتلال المستمرة في غزة؛ يأتي استهداف جديد "للمقاومة الإسلامية" في العراق، أمس، ضد قاعدة أميركية بالعمق السوري وغرب العراق، بعد أقل من 24 ساعة من حدث مماثل بأربيل، واستهداف "جماعة الحوثيين" باليمن لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب، في رسالة واضحة بأن سفك دماء الفلسطينيين سيهدد المصالح الأميركية والإسرائيلية ولن يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة.
ولأن لا أهداف لطائرات الاحتلال العدوانية في غزة سوى الأبنية السكنية والمدنية وأرواح المدنيين؛ فإن القصف الجوي العشوائي على مخيم "البريج"، شمالا، دمر حيا سكنيا كاملا بعشرات المنازل التي أدت لارتقاء المزيد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، بينما ما يزال الكثير منهم تحت الركام.
ونتيجة الغارات الكثيفة؛ التي أعلن الاحتلال متباهيا وصولها لأكثر من عشرة آلاف جوية منذ بداية عدوانه، فقد تم تدمير مدرسة تؤوي نازحين في "بيت لاهيا"، شمالا، وصولا لدير البلح، وسطا، واستهداف منازل مأهولة في "حي الزيتون" و"الشجاعية"، شرق غزة، مما أدى لاستشهاد أكثر من 50 فلسطينيا، منهم عائلات فلسطينية كاملة ارتقت بسبب تدمير المنازل فوق رؤوس ساكنيها.
كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها العشوائية والمكثفة باتجاه المنازل ومستشفى المعمداني والشعبية ومحيطها وسط مدينة غزة، ومحاصرة منطقة "حي الزيتون"، وسط إطلاق نار كثيف، بما سيؤدي إلى خروج سائر مستشفيات القطاع عن الخدمة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
ويبدو أن جيش الاحتلال يستعد إلى تصعيد هجماته وعملياته العسكرية شمالي القطاع المحاصر، لجهة تعميق توغله البري في المنطقة، واحتلال مدينة ومخيم جباليا، فيما سيكون المستشفى اليمني هناك في مرمى أهدافه العدوانية، وسط توقعات بتوسيع انتشار قواته وتكثيف العملية البرية، غير أن بقاء السكان المدنيين ورفضهم المغادرة جنوبا، لا سيما في جباليا والشجاعية، قد يجعل عمليات جيش الاحتلال أكثر صعوبة.
وبالتزامن مع ذلك؛ ارتقى عشرات الشهداء بعد قصف وتوغل عشرات الدبابات الصهيونية في جنوب القطاع، تجاه بلدة "القرارة" بشمال مدينة خان يونس، وعند الطريق الواصل بين شمال القطاع وجنوبه، بينما تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال في أكثر من محور.
وأمام شلال الدم الفلسطيني النازف بمجازر الاحتلال، فإن جهود التوصل إلى هدنة إنسانية جديدة وإحياء مفاوضات تبادل الأسرى لن تكون سهلة، في ظل زيارة وفد أميركي لفلسطين المحتلة واجتماعه مع قادة الاحتلال لبحث مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب، وليس لوقف عدوان الاحتلال الصهيوني على القطاع.
وكان القيادي في حركة "حماس"، أسامة حمدان، قد أكد مجددا، في وقت سابق، بأن محادثات التفاوض لن تستأنف إلا بعد أن يوقف الاحتلال هجماته العدوانية.
وفي نفس السياق؛ أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، عن أسفه من أن بعض الدول تطالب الاحتلال بترشيد القتل، قائلا: من المؤسف والمشين تلك المطالبات، بأن تقتل عددا أقل، وأن يكون التدمير أقل، مثل هذه المواقف هو تشريع للقتل، وعلى هذا العالم أن يطالب الاحتلال بوقف العدوان والقتل والتدمير فورا.
وقال، في تصريح له أمس، إن "غريزة الانتقام تدفع الاحتلال إلى قطع شريان الحياة عن قطاع غزة، في واحدة من أكثر الحملات العسكرية دموية ضد الشعب الفلسطينية منذ نكبة عام 1948، والتي أدت لأكثر من 15,000 شهيد وعشرات آلاف الجرحى".
وبين أن بيانات الأمم المتحدة تشير إلى أن 312 أسرة فلسطينية فقدت 10 أفراد أو أكثر في القصف الاحتلالي، في حين فقدت 594 أسرة ما بين شخصين وخمسة أشخاص، معتبرا أن "الكلام والأرقام باتت كلها غير مجدية، ولا صرخات الأطفال مسموعة، ولا عذابات الجرحى محسوسة لدى ماكينة الإجرام الاحتلالية"، مطالبها بوقفها فورا.
وحذر من مخططات التهجير التي ما تزال ماثلة، وما تزال على طاولة مجرمي الحرب في الكيان المحتل، معتبرا أن ما يقوم به جيش الاحتلال حاليا في حشر الفلسطينيين ودفعهم باتجاه مدينة رفح، لهو أكبر دليل على نية التهجير.
وأكد الرفض الفلسطيني لإعادة احتلال القطاع، ولمخططات خلق مناطق عازلة داخل غزة، منوها إلى أن المناطق العازلة تقضم غزة، ومساحة غزة بحاجة إلى توسعة استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة، فقد كانت مساحتها حوالي 555 كم2، واليوم مساحتها 364 كم2.
وأشار إلى أنه طلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الإسراع في إجراءات التحقيق، ومعاقبة الاحتلال على جرائمه، مؤكدا ضرورة التضامن الحقيقي والفعلي مع الشعب الفلسطيني، من خلال الضغط لوقف العدوان، وحماية الأهالي في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس.
وفي غضون ذلك؛ يتواصل تصعيد الاحتلال بالضفة الغربية، باستشهاد شابين فلسطينيين، وجرح آخرين، أمس، برصاص قواته العدوانية، في مدينة قلقيلية، إثر مواجهات عنيفة أعقبت اقتحام المدينة والانتشار في أحياء متفرقة منها، مما أدى لارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي إلى 464، بينهم 256 شهيدا منذ بداية العدوان الصهيوني ضد قطاع غزة.

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