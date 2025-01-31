الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة ومخيم طولكرم لليوم الخامس على التوالي

MENAFN - Palestine News ) طولكرم /PNN / تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة ومخيم طولكرم لليوم الخامس على التوالي، وسط تجريف واسع للممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية، وتفجير للمنازل، والدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية ونشر دوريات المشاة في الشوارع والأحياء.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأنها تواصل المساعدة في إخلاء المواطنين من منطقة النادي في مخيم طولكرم بعد أن تلقى المواطنون صباح اليوم، أوامرا بالإخلاء من قبل قوات الاحتلال.

وأضافت، أن طواقم الاسعاف أخلت حتى اللحظة عددا من الحالات المرضية، فيما أخلى فريق إدارة الكوارث التابع للجمعية 150 مواطنا .

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال حولت المدينة والمخيم لثكنات عسكرية بعد استيلائها على عدد من المباني السكنية والتجارية فيهما، مع تواجد كبير لجنودها وقناصتها الذين يطلقون النيران بشكل عشوائي.

وأضافت أن قوات راجلة من جيش الاحتلال تنتشر بشكل كبير في الشوارع الرئيسية والفرعية وبين الأحياء السكنية في المدينة، وتنفذ عمليات تمشيط وتفتيش واسعة وعزل الحارات عن بعضها، وملاحقة المواطنين والمركبات وتجبرهم على العودة لمنازلهم، وسط بث حالة من الترهيب بينهم.

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر الجمعة، خمسة شبان عقب محاصرتها منزلين في المدينة، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية، ومداهمة المنازل المجاورة وإخراج سكانها تحت التهديد والتنكيل بهم، بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وأفادت المصادر "، بأن قوة من جيش الاحتلال حاصرت منزلا في إسكان المهندسين بين ضاحيتي شويكة واكتابا شرق المدينة، وطالبت عبر مكبرات الصوت من بداخل المنزل بتسليم نفسه، في الوقت الذي حاصرت فيه قوة خاصة من جيش الاحتلال مدعومة بآليات عسكرية، منزلا آخر في الحي الجنوبي بالمدينة.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الصوت بكثافة باتجاه المنزلين، وسط اندلاع مواجهات في المكان، دون أن يبلغ عن إصابات.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين عمار وأحمد حاتم العوفي من المنزل الذي حاصرته شرق المدينة، كما اعتقلت الشبان أيمن مرعي ومجد حدايدة ومؤمن أبو تمام من المنزل الذي حاصرته في الحي الجنوبي.

وتواصل قوات الاحتلال حصارها لمستشفيي الشهيد ثابت ثابت الحكومي والإسراء التخصصي، والاستيلاء على المباني العالية المحيطة بهما، مع عرقلة عمل مركبات الإسعاف والطواقم الطبية وإخضاعها للتفتيش والتحقيق الميداني.

كما تواصل قوات الاحتلال حصارها المطبق على مخيم طولكرم، ونشر جنود المشاة في حاراته والقناصة على المباني العالية داخله وفي محيطه، ومداهمة المنازل وتفتيشها وإجبار سكانها على إخلائها تحت تهديد السلاح، بالإضافة إلى تفجير عدد من المنازل داخل حارات المخيم.