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مدير أركان الحرس الوطني يشهد حفل تخريج دورتي اختصاص للضباط في معسكر الصخير

1/26/2025 3:05:25 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهد الفريق الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني حفل تخريج دورتي اختصاص للضباط، اليوم الأحد في معسكر الصخير، بحضور عدد من كبار الضباط من الحرس الوطني وقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية.

وبهذه المناسبة، أكد مدير الأركان أن هذه الدورات تأتي وفق توجيهات الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الضباط وصقل مهاراتهم في مختلف التخصصات العسكرية، بما يسهم في تعزيز الجاهزية والقدرة العملياتية للحرس الوطني.

كما أشاد بمنظومة التدريب المتكاملة والبرامج التدريبية المتقدمة التي يتبناها الحرس الوطني، والتي تتماشى مع أحدث المناهج والتقنيات العسكرية، مؤكداً أن هذه المنظومة تسهم في إعداد الكفاءات العسكرية وفق أعلى المستويات، بما يضمن جاهزية الحرس الوطني لمواجهة مختلف التحديات الأمنية والعسكرية بكل اقتدار.

وأشاد بالمستوى المتقدم الذي أظهره المشاركون خلال فترة التدريب، منوهاً إلى أهمية الاستمرار في تطوير البرامج التدريبية وفق أحدث المعايير العسكرية لضمان تحقيق أعلى درجات الاحترافية.

وفي ختام الحفل، قام الفريق الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة بتوزيع الشهادات على الخريجين، متمنياً لهم التوفيق في واجباتهم الوطنية في مختلف ميادين الخدمة العسكرية والأمنية، بما يدعم مسيرة النهضة والازدهار التي تشهدها مملكة البحرين.

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