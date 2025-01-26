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سي آي إيه ترجح نشوء جائحة كورونا داخل مختبر صيني

1/26/2025 12:16:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" أمس السبت إن الوكالة خلصت إلى أنه من المرجح أن جائحة كوفيد-19 قد نشأت في مختبر صيني وليس في الطبيعة.
وقال متحدث باسم الوكالة في بيان إن "سي آي إيه" "تواصل تقييم أن كلا السيناريوهين المتعلقين بالأصل البحثي والطبيعي لجائحة كوفيد-19 لا يزالان محتملين".
وأضاف: "لدينا ثقة منخفضة في هذا الحكم، وسنواصل تقييم أي تقارير استخبارية جديدة موثوقة أو معلومات متاحة من المصادر المفتوحة قد تغير تقييم الوكالة".
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن هذا الاستنتاج ليس نتيجة لأي معلومات استخبارية جديدة، لكن مسؤولا أميركيا كبيرا قال إن مدير الوكالة السابق وليام بيرنز طلب من المحللين والعلماء بوكالة المخابرات في الأسابيع الأخيرة لإدارة جو بايدن اتخاذ قرار واضح بهذا الشأن، مشددا على الأهمية التاريخية للوباء. وتم رفع السرية عن التقرير ونشره يوم السبت بناءً على أوامر جون راتكليف، الذي اختاره الرئيس دونالد ترامب لقيادة "سي آي إيه"، وأدى اليمين الخميس كمدير لها.
ويشير هذا الاستنتاج الدقيق إلى أن الوكالة تعتقد أن مجمل الأدلة يجعل من أصل المختبر احتمالا أكثر ترجيحا من الأصل الطبيعي. ومع ذلك، فإن تقييم الوكالة يخصص ثقة منخفضة بأن "الأصل البحثي لجائحة كوفيد-19 هو الأكثر احتمالية"، مما يشير إلى أن الأدلة غير كافية أو غير حاسمة أو متناقضة.
وأشارت الوكالة في بيانها إلى أن كلا الاحتمالين -المختبر والطبيعة- لا يزالان قائمين.
وكانت الوكالة قالت لسنوات إنها لا تستطيع استنتاج ما إذا كانت الجائحة نتيجة لحادث في مختبر أو أنها نشأت في الطبيعة. ولم يتضح عمق المعلومات الاستخباراتية الجديدة التي جمعتها الوكالة حول أصل كوفيد-19 وما إذا كان هذا الدليل الجديد قد استُخدم لصياغة التقييم الأحدث.
ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن بعد على طلب للتعليق.
وتقول حكومة الصين إنها تدعم وتشارك في الأبحاث لتحديد أصل كوفيد-19، واتهمت واشنطن بتسييس المسألة، خاصة بسبب الجهود التي تبذلها وكالات الاستخبارات الأميركية للتحقيق.
وقالت بكين إن الاتهامات بأن تسربا من أحد مختبراتها ربما تسبب في الجائحة ليس لها مصداقية.
وفي مقابلة مع منصة بريتبارت الإخبارية بعد تأكيد مجلس الشيوخ الأميركي تعيينه أول أمس الجمعة، قال مدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف إن "أحد الأمور التي تحدث عنها كثيرا هو معالجة التهديد من الصين على عدة جبهات، وهذا يعيدنا إلى سبب وفاة مليون أميركي ولماذا ظلت وكالة الاستخبارات المركزية على الهامش لمدة خمس سنوات دون تقديم تقييم حول أصول فيروس كورونا، مشيرا إلى أن من أول أولوياته إجراء الوكالة تقييما عاما لأصل هذه الجائحة.
وأضاف "هذا شيء يجب أن يحدث في اليوم الأول بالنسبة لي. سبق أن قلت إنني أعتقد أن استخباراتنا وعلمنا وحسّنا السليم جميعها تقول إن أصول كوفيد-19 كانت من تسرب في معهد ووهان لعلم الفيروسات".
ولفت إلى أن دوره يتمثل في تزويد الرئيس ترامب بالحقائق والمعلومات الاستخباراتية اللازمة عن الصين ليكون مستعدا عند التفاوض والتواصل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، بفعالية، وبهدف ضمان نجاح المحادثات والقرارات.
وأكد راتكليف أيضًا أن السياسة الخارجية الأميركية والمؤسسات الاستخباراتية تأخرت في فهم التهديدات التي تمثلها الصين للولايات المتحدة، بسبب تركيزها طويل الأمد على الحرب الباردة مع روسيا. وأوضح أن هذا التركيز تأخر في التكيف مع حقيقة أن الصين، وليس روسيا، هي التهديد الجيوسياسي الأكبر.
وقال إن "الصين تمتلك ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتنافسنا على كافة الأصعدة بطريقة لا تستطيع روسيا تحقيقها. لكن للأسف، هناك جوانب مالية لهذا التأخر في التركيز على الصين، حيث تسعى الكثير من المؤسسات الكبرى في واشنطن ووال ستريت ووادي السيليكون وهوليوود إلى الحفاظ على علاقاتها مع الصين لأسباب مالية".
يشار إلى أن التقارير السابقة حول أصول كوفيد-19 انقسمت بشأن ما إذا كان الفيروس قد نشأ من مختبر صيني، ربما عن طريق الخطأ، أو ما إذا كان قد ظهر بشكل طبيعي. ومن غير المرجح أن يحسم التقييم الجديد هذا الجدل. في الواقع، يقول المسؤولون الاستخباريون إنه قد لا يتم التوصل إلى حل نهائي أبدا، نظرا لعدم تعاون السلطات الصينية.
وبينما لا يزال أصل الفيروس غير معروف، يعتقد العلماء أن الفرضية الأكثر ترجيحا هي أنه انتشر بين الخفافيش، مثل العديد من فيروسات كورونا، قبل أن ينتقل إلى نوع آخر من الحيوانات، ربما الكلاب الراكونية أو قطط الزباد أو الفئران. ومن هناك، انتقلت العدوى إلى البشر الذين تعاملوا مع تلك الحيوانات أو قاموا بذبحها في سوق بمدينة ووهان، حيث ظهرت أولى الحالات البشرية المصابة بالفيروس في أواخر نوفمبر/تشرين الأول 2019.
ومع ذلك، أثارت بعض التحقيقات الرسمية تساؤلات حول ما إذا كان الفيروس قد تسرب من مختبر في ووهان. وقبل عامين، خلص تقرير صادر عن وزارة الطاقة إلى أن تسربا مختبريا كان هو الأصل الأكثر احتمالا، على الرغم من أن التقرير أشار أيضا إلى ثقة منخفضة في هذا الاستنتاج.

الجزيرة

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