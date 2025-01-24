Friday, 24 January 2025 08:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصطفى البرغوثي: الاحتلال ينفذ تطهيرا عرقيا بجنين

1/24/2025 3:12:34 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اتهم الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، اليوم الجمعة، الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة تطهير عرقي بمخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال البرغوثي في بيان "الاحتلال ينفذ عملية تطهير عرقي خطيرة بجنين، ويجبر بالقوة المدنيين والعائلات على مغادرة بيوتهم سيرا على الأقدام بعد إخضاعهم لعمليات قمع وتفتيش مهينة".

MENAFN24012025000208011052ID1109127155

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث