مصطفى البرغوثي: الاحتلال ينفذ تطهيرا عرقيا بجنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اتهم الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، اليوم الجمعة، الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة تطهير عرقي بمخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقال البرغوثي في بيان "الاحتلال ينفذ عملية تطهير عرقي خطيرة بجنين، ويجبر بالقوة المدنيين والعائلات على مغادرة بيوتهم سيرا على الأقدام بعد إخضاعهم لعمليات قمع وتفتيش مهينة".
MENAFN24012025000208011052ID1109127155
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.