الكرك: تربية القصر تحقق إنجازات عدة في برنامج التعليم المهني والتقني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت مديرة والتعليم للواء القصر في محافظة الكرك زاهرة بني عطية إن المديرية حققت العديد من الإنجازات التربوية والتعليمية في برنامج المهني والتقني بصفته خطوة إيجابية في تطوير المنظومة التعليمية ومواكبة احتياجات سوق العمل.



وأوضحت بني عطية، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن البرنامج الذي تنفذه المديرية منذ عامين، أسهم في توجيه الطلبة نحو اختيار تخصصات مهنية جديدة استحدثتها وزارة التربية والتعليم ضمن برنامج التعليم المهني والتقني، بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل الأردني.



وأشارت إلى أن البرنامج شهد دخول أعداد متزايدة من الطلبة في جميع التخصصات المهنية، حيث بلغ عدد الطلبة 267 طالبا في الصف العاشر و176 طالبا في الصف الحادي عشر، مشيدة بجهود وزارة التربية والتَّعليم التي تقدم جهودا كبيرة لتجويد نظام التعليم في الأردن ونظام التَّعليم المهني والتقني الجديد على وجه الخصوص والذي يعتبر سلاحًا بأيدي الطلبة على المستوى الأكاديمي والمهني في مواجهة مشاكل البطالة.



وأكدت بني عطية أن البرنامج قد أسهم بتعزيز المهارات الحياتية والشخصية، والقدرات الذاتية وتقوية شخصية الطالب، لافتة إلى أن المديرية قد أدخلت في العام الماضي إلى البرنامج تخصصات الهندسة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال.



وبينت أن نظام التعليم المهني والتقني قد مهد الطريق للعديد من الطلبة للعمل أو متابعة دراستهم العليا في مجموعة واسعة من التخصصات والمجالات، بما في ذلك الأعمال التجارية والتكنولوجيا والهندسة والعلوم والفنون والصحة والرعاية الاجتماعية والسياحة والضيافة والعديد من المجالات الأخرى.