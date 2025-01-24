40 عائلة سورية تغادر مخيم الأزرق طوعيا لبلادها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- غادرت 40 عائلة من اللاجئين السوريين في مخيم الأزرق إلى سوريا اليوم الجمعة، ضمن رحلات العودة الطوعية.



وتمت مغادرة العائلات وفقاً لما أعلنته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبر صفحتها على منصة "اكس"، بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية حيث تم تأمين رحلات العودة الطوعية للاجئين السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم، وتسهيل إجراءات عودتهم بما في ذلك توفير وسائل النقل اللازمة للأفراد.



وأفادت المفوضية بأن نحو 20,100 لاجئ سوري مسجلين لديها في الأردن قد عادوا إلى بلادهم منذ سقوط النظام السابق.



وأكدت المنظمة استمرار جهودها في تسهيل عودة اللاجئين السوريين الراغبين في العودة طوعياً، وتقديم خدمات النقل لهم.



وبحسب المفوضية، ما زال نحو 600 ألف لاجئ سوري مسجلين لديها يقيمون في الأردن ويحتاجون إلى دعم إنساني.