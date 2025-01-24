بلدية القويرة تحقق إيرادات مدورة تصل إلى 800 ألف دينار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حققت بلدية القويرة لأول مرة في تاريخها إيرادات ذاتية زادت عن 700 ألف دينار لتصل الإيرادات المدورة للعام الحالي إلى 800 ألف دينار، نتيجة للجهود الحثيثة في متابعة مستحقات البلدية على الآخرين والتفاوض معهم على السداد بمرونة.



وقال رئيس البلدية المهندس سميح أبو عامرية في اليوم الجمعة، إن البلدية التي تمتد من دبة حانوت وحتى منطقة الشاكرية في الديسة ومنطقة الراشدية جنوبا تجاه مدينة العقبة، بلدية مترامية الأطراف، الأمر الذي يثقل كاهل البلدية وموازنتها.



وأضاف، أنه وأمام ذلك كان لا بد من توزيع المخصصات المتوفرة بعدالة بين مناطق البلدية، وتمكنت البلدية وبدعم من مجلس المحافظة من إنشاء ثلاث قاعات متعددة الأغراض في مناطقها بكلفة 385 ألف دينار وطرح عطاء شوارع الراشدية بكلفة 325 ألف دينار وهو قيد التنفيذ، لافتا إلى أنه تم البدء بتنفيذ شوارع في منطقة الشهيبة وحوض الحسين بكلفة 420 ألف دينار، مثلما تم تركيب أربعة آلاف وحدة إنارة موفرة للطاقة في العام الماضي ورصد مخصصات لتركيب أربعة آلاف أخرى هذا العام.



وأشار إلى طبيعة المنطقة الجغرافية، وتدفق المياه والسيول من الجبال المجاورة في فصل الشتاء، ما استدعى تخصيص موارد مالية لمعالجة كافة الأضرار التي تحدث للممتلكات جراء ذلك، ويتم العمل بمحورين، الأول إنشاء السدود الترابية التي تحد من تدفق المياه نحو منازل المواطنين والثاني معالجة الأضرار الناتجة عن تدفقات السيول من الوديان والجبال المجاورة، وتم رصد مبلغ 560 ألف دينار هذا العام لمنطقة الشهيبة ومبلغ 400 ألف دينار لمنطقة الراشدية.



وحول التنظيم والمخططات التنظيمية للبلدية، أكد أبو عامرية أنه تم الرفع المساحي لكافة أراضي البلدية تمهيدا لعرض المخطط على مجلس التنظيم الأعلى الذي تمثله سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لافتا إلى اهتمام البلدية بحاجات المجتمع المحلي، حيث تم افتتاح بيت للتدريب الزراعي بالتعاون مع مركز تدريب مهني معان لتدريب المواطنين الراغبين في العمل الزراعي وتنمية مهاراتهم، مثلما تقوم البلدية بمساندة مدارس المنطقة في أعمال الصيانة والزراعة والري وإنشاء الحدائق، ودعم أنشطة الأندية والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.



وحول حاجة البلدية للمشاريع المستقبلية، قال أبو عامرية، إن المنطقة بحاجة إلى إنشاء وصيانة شوارع مركز البلدية بكلفة تقدر بمليون دينار ومن أهم التحديات، نقص الكادر الفني المتخصص والنقص الحاد في الآليات ووجود بنية تحتية أصبحت قديمة وتحتاج إلى تجديد وصيانة وإعادة إنشاء، ما يستلزم مخصصات مالية تفوق بكثير ما هو موجود لدى البلدية.