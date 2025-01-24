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بلدية إربد تكشف سبب تأخر الدفعات المالية للموردين

1/24/2025 10:11:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس بلدية إربد الكبرى، الدكتور المهندس نبيل الكوفحي أهمية تنظيم العلاقة بين البلدية وموردي الخدمات والمتعهدين والمقاولين الذين يعملون معها، وذلك بهدف تحقيق مصلحة عليا للمواطنين من خلال تقديم خدمات نموذجية.


في بيان صحفي صدر عن البلدية اليوم الجمعة، أشار الكوفحي إلى لقائه بالموردين والمتعاملين معها، بما في ذلك التجار وأصحاب المهن والمقاولين. وأوضح أن الهدف من هذا اللقاء كان توجيه الشكر لهم على دعمهم المتواصل، بالإضافة إلى الاستماع لمقترحاتهم حول سبل تطوير وتعزيز العمل وتنظيم علاقاتهم مع البلدية.


وقدّم الكوفحي اعتذاره عن تأخر بعض الدفعات المالية بسبب الظروف المالية الصعبة التي تواجهها البلدية، على الرغم من أن رصيدها في بنك تنمية المدن والقرى يُعتبر جيدًا.


وأشار إلى أن سبب تأخر بعض الدفعات يعود للإجراءات الروتينية التي تتطلبها المطالبات المالية حتى يتم إصدار الشيكات.


ولفت إلى أن بلدية إربد قامت بسداد مبالغ كبيرة جدًا في نهاية العام الماضي، مُشددًا على أنه لا يتم التمييز بين الموردين، ولكن بعض الدفعات لا يمكن تأخيرها نظرًا لأهمية الخدمات المقدمة والاتفاقيات القائمة.


وصف الحضور الاجتماع بأنه نوعي ومتعاون، حيث أبدوا تقديرهم الكبير للمبادرة التي قامت بها بلدية إربد، مما يعتبرهما سابقة إيجابية.


وأبدوا استعدادهم لتعزيز الشراكة مع البلدية، مع التأكيد على أنهم جزء أساسي من المدينة ويسعون دائمًا لأن يتحسن الوضع الخدمي فيها .

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