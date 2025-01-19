إعلام عبري : الوضع الصحي للأسيرات الثلاث جيد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن نقطة الاستلام الأولية للأسيرات الإسرائيليات الثلاث ستكون معسكر رعيم في غلاف غزة.
وأوضحت المصادر أن الأسيرات سيخضعن لفحص طبي أولي في المعسكر، ثم سيتم نقلهن عبر مروحيات إلى المستشفيات لإجراء فحوص شاملة.
ونقل موقع "واللا" عن مسؤول إسرائيلي أن الصليب الأحمر أبلغهم بأن الوضع الصحي للأسيرات الثلاث جيد.
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