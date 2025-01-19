Sunday, 19 January 2025 09:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إعلام عبري : الوضع الصحي للأسيرات الثلاث جيد

1/19/2025 3:12:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن نقطة الاستلام الأولية للأسيرات الإسرائيليات الثلاث ستكون معسكر رعيم في غلاف غزة.
وأوضحت المصادر أن الأسيرات سيخضعن لفحص طبي أولي في المعسكر، ثم سيتم نقلهن عبر مروحيات إلى المستشفيات لإجراء فحوص شاملة.
ونقل موقع "واللا" عن مسؤول إسرائيلي أن الصليب الأحمر أبلغهم بأن الوضع الصحي للأسيرات الثلاث جيد.

MENAFN19012025000208011052ID1109106551

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث