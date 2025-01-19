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بلينكن يعرب عن تقديره لدور قطر في اتفاق وقف إطلاق النار

1/19/2025 3:11:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الخارجية القطرية ان رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالا من وزير الخارجية الأميركي بشأن تطبيق اتفاق غزة.


وقالت وزارة الخارجية القطرية ان رئيس الوزراء وزير الخارجية أعرب لبلينكن عن أمل الدوحة في التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق غزة.


وأضافت ان بلينكن أعرب لرئيس الوزراء وزير الخارجية عن التقدير لدور قطر الذي أسهم في التوصل إلى الاتفاق.

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