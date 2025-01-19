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جيش الاحتلال: الأسيرات الثلاث في طريقهن إلى المستشفى

1/19/2025 3:11:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الأسيرات الثلاث اللواتي أفرجت عنهن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم، غادرن على متن مروحية تابعة لسلاح الجو وهن في طريقهن إلى المستشفى.

وكانت قد أفرجت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" عن 3 أسيرات اسرائيليات ضمن صفقة التبادل.

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