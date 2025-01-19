جيش الاحتلال: الأسيرات الثلاث في طريقهن إلى المستشفى

جيش الاحتلال: الأسيرات الثلاث في طريقهن إلى المستشفى
التاريخ
1/19/2025 3:11:54 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الأسيرات الثلاث اللواتي أفرجت عنهن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم، غادرن على متن مروحية تابعة لسلاح الجو وهن في طريقهن إلى المستشفى.
وكانت قد أفرجت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" عن 3 أسيرات اسرائيليات ضمن صفقة التبادل.
MENAFN19012025000208011052ID1109106543
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.