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حماس: الإفراج عن الدفعة الثانية من المحتجزين سيتم السبت المقبل

1/19/2025 3:11:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد قيادي في حركة حماس الأحد، بأنّ الإفراج عن الدفعة الثانية من المحتجزين في قطاع غزة سيتم مساء السبت المقبل، وذلك بعدما تمّ الأحد الإفراج عن ثلاث محتجزات مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضح القيادي المشارك في المفاوضات طالبا عدم الكشف عن هويته أنّ "إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين ستجري مساء يوم السبت المقبل في اليوم السابع من بدء اتفاق تنفيذ وقف إطلاق النار".

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