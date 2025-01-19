فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
التاريخ
1/19/2025 3:11:54 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت شركة كهرباء إربد عن إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق كفرعان ومبنى بلدية منطقة كفرعان بلواء الوسطية غربي إربد غدا الاثنين.
وذكرت الشركة في بيان، أن الفصل يأتي لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات في تلك المناطق، وسيكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا.
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