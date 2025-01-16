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ارتفاع أسعار النفط عالميا

1/16/2025 3:16:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، اليوم الخميس، بعدما عزز انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية المخاوف بشأن الإمدادات.


وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتًا أو 0.4 بالمئة إلى 82.33 دولار للبرميل.


وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتًا أو 0.4 بالمئة إلى 80.36 دولار للبرميل.


وارتفعت الأسعار بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس الأربعاء، تراجع مخزونات النفط الخام المحلية للمرة السابعة على التوالي الأسبوع الماضي، وهي أطول سلسلة انخفاض منذ تموز 2021.


بترا

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